Entre todo, el riojano fue eje de críticas punzantes por acompañar e impulsar la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas. El expresidente de Vélez Raúl Gámez fue uno de los que enarboló la lucha contra ese objetivo de la gestión: “Él quería voltear a Vélez al pregonar las sociedades anónimas. Se puso en contra de quienes queríamos el crecimiento del club para que los jóvenes no estuvieran en la calle. Su pensamiento me pareció demencial. Si nos quitaba el fútbol, que era lo único que generaba recursos, desaparecía el resto de la actividad social. Lo critiqué duramente y el tiempo me dio la razón”, dijo en una entrevista publicada en El Gráfico en 1997.