El ibuprofeno es un clásico de todos los botiquines. Uno de los recursos más populares para molestias leves como dolor, y para bajar la fiebre y reducir la inflamación. Sin embargo, al no dejar de ser un medicamento, debería existir una prescripción médica que garantizara una utilización adecuada, ajustada a la necesidad real de cada paciente. Pero, según diversos estudios, casi un 70% de los españoles se considera capacitado para automedicarse cuando se trata de enfermedades comunes o leves.

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo de acción rápida que ha demostrado ser muy eficaz a la hora de calmar numerosas molestias. Sin embargo, tomarlo de forma inadecuada puede acarrear problemas para nuestra salud. “Es importante tener en cuenta que, en general, su consumo debe ser lo más breve posible, así como la dosis, que debe ser la adecuada para la intensidad y las características patológicas de cada paciente”, explica el Dr. José Manuel Luque Pinilla, jefe del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Para ello, es necesaria la supervisión médica.

“Normalmente, se opta por comprar el formato de 600 mg, siendo en la mayoría de los casos una dosis muy superior a la necesaria”, continúa el Dr. Luque. Un consumo adecuado de ibuprofeno suele situarse en el rango de unos 1.200 mg al día (tres comprimidos de 400 mg) y el tratamiento no debe alargarse más allá de una semana.

Problemas que puede causar

Si la dosis, los intervalos y la duración del tratamiento son los adecuados, el ibuprofeno no debería causar ningún problema. Las complicaciones aparecen generalmente debidas al abuso en el consumo de este medicamento. “Es bastante frecuente ver a pacientes en la consulta que presentan dolor abdominal, gastritis y también úlceras causadas por el consumo inadecuado de este medicamento”, describe Luque. En este sentido, su interacción con el consumo de alcohol es especialmente perjudicial.

Asimismo, pueden presentarse problemas a nivel cardiovascular en personas que tengan alguna enfermedad del corazón. Según un estudio publicado en la revista médica ‘Journal of the American College of Cardiology’, el consumo continuado de este medicamento por personas diagnosticadas de fibrilación auricular (la más común de las arritmias) puede aumentar notablemente el riesgo de infarto.

Las dosis muy altas (más de 2.400 mg al día o más de cuatro comprimidos de 600 mg) también están contraindicadas en el caso de padecer insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica establecida (arterias coronarias), enfermedad arterial periférica y enfermedad cerebrovascular.

El abuso de ibuprofeno en las actividades deportivas puede producir problemas renales y otro tipo de lesiones musculares más graves

Es importante destacar también su interacción con otros medicamentos. Es aquí donde, de nuevo, la supervisión de un profesional resulta indispensable. “No todo el mundo tiene por qué saber que pueden producirse complicaciones hemorrágicas si se combinan con anticoagulantes”, subraya el especialista.

Además, el ibuprofeno se usa libremente para evitar dolores musculares durante el entrenamiento o la competición, ya que uno de sus efectos es que relaja la musculatura y alivia el dolor producido por el exceso de ejercicio. No obstante, su abuso o automedicación puede provocar problemas renales y puede camuflar el dolor de una posible lesión grave. Cuando el cuerpo desencadena una reacción inflamatoria o dolor a la hora de hacer ejercicio, suele ser una indicación para dejar de hacerlo. Debemos descansar y que el cuerpo se recupere, no seguir forzando.

¿Ibuprofeno, sí o no?

La respuesta es sí. Tomar ibuprofeno es seguro y solo supone riesgos en personas con patologías o circunstancias (como el embarazo) muy concretas; aquellos que están recibiendo medicaciones específicas, o si se consume en dosis muy altas y durante periodos muy prolongados. “El ibuprofeno es un medicamento altamente eficaz y totalmente seguro, siempre y cuando la indicación y supervisión del tratamiento venga dada por un especialista. Todos los medicamentos pueden producir inconvenientes si no se usan de manera adecuada”, concluye el Dr. Luque.

