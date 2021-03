El fenómeno de los fantasmas y los espíritus se ha asociado estrechamente con el miedo. Y lo cierto es que la mayoría de las personas admitirían estar aterrorizadas si se encontraran con una aparición fantasmal. Lo que mucha gente no sabe es que ningún fantasma es igual a otro. Cada espíritu tiene la capacidad de realizar diversas tareas según el nivel de energía que haya acumulado. Son muchos los expertos en lo paranormal que aseguran haber visto innumerables objetos inanimados moverse o lanzarse sin una fuerza o explicación natural. Los espíritus tienen la capacidad absoluta de manipular objetos inanimados.

Dependiendo de la fuerza del espíritu, es posible que se abran o cierren puertas, que se lancen o muevan objetos de un lugar a otro, e incluso que manipulen las luces o aparatos electrónicos. Realmente no hay una limitación establecida para lo que un espíritu puede manipular físicamente. Sin embargo, aunque no es común, un espíritu también tiene la capacidad de atacarte tanto emocionalmente, con cambios de humor extremos inexplicables, como físicamente. Un espíritu extremadamente poderoso incluso puede manipularte mentalmente y desafiar la realidad que te rodea. Pero lo que nadie espera o quiere ver es un espíritu arrastrando a su hija pequeña debajo de la cama.

¿Ataque sobrenatural?

Josh Dean, padre de seis hijos, compartió algunos videos bastante inquietantes que parecen mostrar a su hija pequeña Emma, gateando debajo de la cama, antes de que parezca que la arrastran debajo de la cama mientras grita “mamá”. Dean publicó el video en su cuenta de TikTok (joshdean0222) con la descripción “Mi hija es empujada debajo de la cama… mi mujer cree que gateó pero claramente fue atraída por algo”, junto con los hashtags #paranormal, #needanswers y #wtf. En un video publicado por la madre de la niña unos días después, insistió en que el incidente no fue preparado y admitió que “no puedo explicarlo”.

Continuó explicando que en un principio pensó que su hija simplemente se había metido debajo de la cama y se había quedado atascada, pero al ver las imágenes, sospechó que tal vez había ocurrido algo paranormal.

“Es una locura”, dijo la mujer de Dean. “Si no te pasa a ti y no lo ves, es como ‘woah’. Si no tuviera cámaras, nunca hubiera pensado en nada. Lo tenemos en cámara y de hecho puedes ver y escuchar visualmente todo lo que sucedió que no pude escuchar o ver porque estaba dormida”.

En las imágenes realmente aterradoras, se puede ver a la pequeña saliendo de su cama y mirando debajo de ella como si algo hubiera llamado su atención. Luego comienza a desaparecer lentamente debajo de la cama mientras grita “mamá” una y otra vez, como si fuera una verdadera película de terror. Luego se puede escuchar a la niña llorar desde debajo de la cama hasta que su madre entra en la habitación y levanta los muebles para sacarla.

Como era de esperar, el espeluznante video se volvió viral rápidamente, consiguiendo casi un millón de visitas en solo unos días. Los internautas están divididos sobre lo que realmente sucedió en el video. Algunos insisten en que definitivamente hubo alguna actividad paranormal en su casa, recomendando una limpieza energético urgente de la casa, mientras que otros sugirieron que la niña probablemente bajó de la cama buscando un juguete y luego se quedó atascada.

Pero el padre publicó un video en respuesta a los usuarios que decían que había estado buscando un juguete, mostrando lo pequeño que es el espacio debajo de la cama y afirmando que ningún juguete cabria. A pesar de que el video parece un cortometraje de terror, Dean dijo a sus seguidores que el incidente no ha afectado de ninguna manera a su hija.

“Emma se quedó en la cama con nosotros toda la noche”, explicó Dean, prometiendo publicar actualizaciones regularmente sobre la habitación aparentemente embrujada. “Ella durmió de maravilla. No tuve ningún problema”.

Pero este nuevo incidente demuestra que algo extraño está ocurriendo con los más pequeños de la casa. Hace unos días publicamos el inquietante momento en que unas trillizas de dos años hablan con un ‘fantasma’ en su habitación, antes de que las niñas afirmaran haber visto haber visto un ‘monstruo’. Nos encontramos con extraños incidentes que están afectando a los niños. Esperemos que sean casos aislados, ya que de no ser así nos encontráramos con algo realmente preocupante: que los fantasmas están interactuando con los más pequeños de la casa. Por lo que los padres deberán estar más atentos a cualquier inusual conducta de sus hijos o fenómenos sin explicación en su casa.

/psg