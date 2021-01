Este jueves se está llevando a cabo el Encuentro Nacional de la Empresa, Enade 2021, donde el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio, CPC, Juan Sutil dio un mensaje de unidad y confianza para “ser capaz de trazar un camino común donde todos entendamos que tanto el Estado, como las empresas y la sociedad civil tenemos un rol irrenunciable que cumplir en aras del bien común”, declaró.

En su llamado mencionó que es necesario retomar la confianza en el voto, en la libre empresa, en el Estado y en otros países.

“Pareciera que nos hemos apartado de ese camino común, producto de una erosión de la confianza: un quiebre en la relación con el otro; un quiebre de confianzas con el sistema político, porque no representa las preocupaciones de la gente; un quiebre de confianzas con el mercado, porque algunas empresas abusaron de su poder o no trataron bien a sus clientes; un quiebre de confianzas con el Estado, porque el Estado ya no protege ni ayuda a lograr el proyecto de vida que cada uno eligió libremente. Incluso algunos ya confían menos en la globalización y se oponen, por ejemplo, al TPP-11 que tantos beneficios y fuentes de trabajo nos traería”, indicó.

A su vez asumió que el sector privado tiene la obligación moral de unirse al sector público y la sociedad civil, para trabajar todos juntos en solucionar los problemas reales y urgentes de las familias vulnerables, de la clase media, de los pensionados, y desempleados.

Para recuperar la confianza en las empresas, Sutil celebró la modernización de las leyes contra los delitos económicos e indicó que, así como se exige un trato ético y respetuoso al Estado, las empresas también deben ofrecer a sus trabajadores y clientes un buen trato, con total apego a los principios, los valores y la ley.

“Estamos hoy en un Chile con menos abusos y más transparencia, pero no nos deja satisfechos. Debemos subir la vara ética en las empresas”, afirmó.

Proceso Constituyente

También en el discurso de Sutil en Enade hubo espacio para referirse al proceso constituyente sobre el cual dijo que éste “nos abre una nueva ventana de esperanza, una oportunidad para volver a confiar… Con un proceso racional, podemos llegar a un resultado racional. No malgastemos este histórico momento y hagamos los cambios que la sociedad anhela”.

Agregó que “la gran mayoría de los chilenos creemos que es importante llegar a acuerdos en los grandes temas del país, creemos que hay que escuchar las distintas opiniones y creemos que la diversidad de puntos de vista enriquece el diálogo”.

Violencia en La Araucanía

Ante los sucesos ocurridos en la región de La Araucanía, Sutil mencionó que allí hoy reina la desolación frente a un Estado que por años no ha logrado garantizar a sus habitantes el derecho básico de vivir en paz y sin miedo.

“Tenemos el deber moral de avanzar en la agenda de reconocimiento y representación de los pueblos originarios. Desde el retorno de la democracia, muchas promesas se encuentran incumplidas y los chilenos que ahí habitan no pueden esperar más. Tenemos que resolver en paz las diferencias y avanzar también en la agenda de seguridad y desarrollo”, aseveró.

A su juicio la “violencia, narcotráfico y pobreza deben ser enfrentados con la fuerza y la convicción que ameritan antes de entrar a un peligroso camino sin retorno. Este es un imperativo ético de todos, y en especial, del mundo político que en mi opinión se encuentra al debe sin haber logrado los necesarios acuerdos”, expresó.

En la sesión inaugural de Enade, además de Sutil, hablaron Lorenzo Gazmuri, presidente de ICARE; y el Presidente de la República, Sebastián Piñera pero de forma telemática.

/psg