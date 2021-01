Uno que no logró escaparse de la pandemia del coronavirus fue el cantante Robbie Williams, quien durante sus vacaciones por una isla del Caribe se contagió y terminó viéndose bastante complicado

Según la información expuesta por The Sun: “Robbie ha estado bastante enfermo, pero ya se encuentra mucho mejor. Sigue confinado en la villa donde pasa sus vacaciones junto a su familia. No es exactamente el peor sitio del mundo para estar recluido, pero no ha podido ir a la playa desde entonces. Tiene que permanecer aislado durante los próximos 14 días”.

Hasta el momento voceros de Williams no han negado ni confirmado esta información, por lo que podría ser completamente cierto que el cantante se esté recuperando de covid-19 en la mansión que rentó en la isla de San Bartolomé para pasar unas vacaciones junto a su esposa Ayda Field y sus cuatro hijos, de quienes no se sabe si están contagiados, pero igualmente guardarán el aislamiento recomendado.

