Luego de efectuada la Cuenta Pública que realizó, este viernes, el Presidente Sebastián Piñera, en dependencias del Congreso en Valparaíso, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber se sumó a las críticas que ha recibido el mandatario, luego de su alocución en el salón plenario de la sede legislativa, agregando que la escasez de anuncios y la poca conexión ciudadana, a su juicio “dejó una sensación de vacío”.

Al respecto, el parlamentario indicó que “la Cuenta Pública, más allá de los comentarios clásicos de que la oposición encuentra todo malo y el oficialismo todo bien, francamente, deja una sensación de vacío en lo personal. Hemos vivido un período muy dramático, desde el estallido hasta la pandemia, y respecto a esto último, yo hubiera esperado del gobierno una mayor cercanía y sensibilidad, a la hora de abordar lo que han sido desaciertos, que los ha habido; de lo contrario, no hubieran sacado al ex ministro Mañalich (Jaime), o no se hubiera realizado este último cambio de gabinete, como el que hemos visto recientemente. Entonces, siento que ha habido una oportunidad perdida del Presidente (Sebastián Piñera) de conectar con la realidad nacional y con el pulso ciudadano, de un gobierno que intentó hacer las cosas bien, pero no le apuntó; levantó antes las medidas sanitarias y se demoró en aplicarla en algunos lugares”, comentó.

En este sentido, Lagos Weber agregó que “habríamos esperado en la Cuenta Pública, ante la mayor crisis que hemos tenido en Chile desde la recuperación de la democracia, y nada de esto ocurrió. No hubo nada tampoco en materia regional, donde habría esperado que hiciera menciones a la descentralización y a la necesidad de inversión pública en regiones. Me voy a quedar con los esfuerzos que tiene el gobierno detrás, pero creo que le falta una capacidad mínima de entender que es un gobierno de minoría en el Congreso; que no está bien evaluado por la ciudadanía, no sólo por la oposición; que está dividido al interior de la derecha chilena, y donde tal vez, sería bueno estirar un poco la mano y encontrar puntos de entendimiento. Creo que desde ese punto de vista, la Cuenta Pública fue perdida”, reconoció.

Además, el senador por la región de Valparaíso, consideró que “un sinnúmero de medidas que él (Presidente Piñera) atribuye como propias, han surgido desde el Congreso; desde la tarifa rebajada para el adulto mayor, hasta incorporar en el Ingreso Familiar de Emergencia a los adultos mayores con pensiones o asignación básica solidaria, eso nunca vino en los proyectos del gobierno, y fue a partir de la oposición que se incorporaron. A un gobierno de minoría en el parlamento, que está mal evaluado y con una crisis de proporciones, creo que le haría falta un poquito más de humildad, e invitarnos a caminar juntos”.