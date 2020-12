Si tuviéramos que escribir una lista de las cosas buenas y malas de este año, no iríamos muy desencaminadas si dijéramos que las cosas negativas han superado a las positivas. Lo cierto es que, independientemente de donde vivas, 2020 ha sido un año difícil tanto para ti como para las personas a las que más quieres. Pero ¿hay buenas noticias a la vista? Según las predicciones astrológicas para 2021, este próximo año pinta muchísimo mejor.

De hecho, las expertas predicen que este 2021 será un año de curación, recomposición y progreso. “Desde una perspectiva astrológica, 2020 ha sido un año sin precedentes”, dice Aliza Kelly, astróloga neoyorquina y presentadora del podcast Stars Like Us. “A lo largo de este año, hemos visto alineamientos muy poco frecuentes entre planetas importantes que no se habían visto en muchos años”. Se habló muchísimo de la conjunción de Saturno y Plutón, que no se daba desde 1982, año en el que vimos a un millón de personas manifestándose en Nueva York contra la proliferación de armas nucleares.

“Basta con decir que la estela astrológica de 2021 es una reacción directa a los cambios cataclísmicos que se han producido en 2020”, añade Kelly, “y, aunque hay muchos tránsitos influyentes que vale la pena observar, sobre todo la conexión entre Júpiter, Saturno y Urano, veremos que 2021 será un año mucho más ‘normal’ que el que acabamos de vivir”.

¿Qué cambios predice la astrología para 2021?

2020 puso nuestra vida patas arriba y 2021 se espera igualmente movidito, pero, y esto es importante, en clave más positiva. Este año hemos visto trastocada nuestra cotidianidad, pero el año que viene parece que nos traerá avances tecnológicos y una recomposición de las comunidades. “El 21 de diciembre de 2020, Júpiter y Saturno se encontrarán en Acuario; estarán bajo el influjo de ese signo la mayor parte del año. Acuario es un signo asociado con el cambio abrupto, con la formación de comunidades, con la lucha por causas que nos importan y con los avances tecnológicos”, explica la astróloga Alice Bell, que añade que es razonable pensar que nuestra nueva manera de vivir en digital seguirá su andadura el año siguiente y más allá.

También tenemos buenos noticias en términos de creatividad colectiva. “Júpiter y Saturno entrarán en cuadratura con Urano en Tauro; esto se traduce en innovaciones creativas en todos los sectores y en una adaptación al trabajo virtual”, añade Bell. “Ya atisbamos algunos de los efectos de la cuadratura de Saturno y Urano durante la primavera y los primeros meses de verano de 2020, con las protestas por la igualdad, por lo que es muy probable que volvamos a ver acontecimientos similares”.

Según Kelly, esta actividad entre Júpiter y Saturno es el comienzo de acontecimientos de gran trascendencia. “Estos dos cuerpos celestes se alinean cada 20 años, pero lo que hace tan especial a esta próxima ‘gran conjunción’ es que marca el comienzo de un nuevo ciclo de 200 años”, explica. “Desde principios de 1800, Júpiter y Saturno siempre han materializado su conjunción bajo signos de tierra y, antes de eso, bajo signos de fuego y agua. De hecho, han pasado unos 800 años desde la última ‘era de aire’, por lo que viviremos cambios de gran calado y a gran escala. Nos tocará pensar mucho y de manera deliberada en cómo vivimos, trabajamos y, algo que quizá es todavía más importante, en cómo cooperamos”.

¿Viviremos cambios políticos positivos?

Este año ha estado monopolizado por la política y no parece que las cosas vayan a cambiar en ese frente en 2021. “Veremos un deseo de hacer las cosas de manera diferente, de tener nuevos tipos de líderes y, posiblemente, un estilo completamente nuevo de liderazgo”, predice Bell. “Los cambios en este ámbito empezarán a hacerse más palpables a principios de 2021, sobre todo en enero y febrero, que es cuando Marte se encuentra con Urano en Tauro y ambos entran en cuadratura con Júpiter y Saturno en Acuario. Ese alineamiento será un motor del cambio en todos los ámbitos de la vida, por lo que también puede que haya tensiones”.

Kelly también tiene consejos para la clase política y lo que debería hacer en 2021. “En términos generales, los Gobiernos tendrán que unirse para marcar la senda de valores compartidos, sobre todo en lo referente a temas como el clima, la agricultura, la economía y la salud”, nos cuenta. “Desde un punto de vista astrológico, se hará patente que tenemos responsabilidades colectivas, que nuestras acciones tienen consecuencias y que, como habitantes de este planeta, tenemos que trabajar codo con codo para crear un futuro mejor”.

¿Cuándo estará Mercurio en retrógrado en 2021?

Que Mercurio esté en retrógrado siempre tiene muy mala fama y a menudo le echamos la culpa de todo, como, por ejemplo, de perder las llaves o un vuelo (¿os acordáis?), aunque esto se puede achacar a que es un fenómeno que sucede a menudo (tres o cuatro veces al año), por lo que es un blanco fácil para nuestras frustraciones.

Este es un buen momento para recordar que el movimiento retrógrado es un movimiento planetario de lo más normal, como Kelly se esfuerza por recordarnos: “Todos los planetas entran en retrógrado. Mercurio es el más común y por eso tiene tanta fama. Es el planeta de la comunicación y, como parece que va hacia atrás, puede provocar problemas de comunicación, que las cosas se estropeen o que perdamos los nervios. Sus efectos no duran mucho ni te arruinarán la vida, pero es cierto que son molestos”.

¿Qué consejo les da a todas las personas que temen las palabras ‘Mercurio en retrógrado’? “Te aconsejo que intentes centrarte en las palabras que empiezan por re-, como reflexionar, revisar y recordar mediante diarios, meditación o echando un vistazo a fotografías antiguas. Hagas lo que hagas, mejor no le escribas a tu ex, echar la vista atrás no implica retroceder”.

Como apunta la propia Bell, Mercurio en retrógrado ofrece un periodo muy fértil para la contemplación “en que la vida baja de revoluciones y te ves en la necesidad de reflexionar y revisar proyectos, trabajos o relaciones del pasado. No es el momento más indicado para avanzar con nuevos planes, pero con Mercurio en retrógrado acercándose a signos de aire como Géminis y Libra, o bien a Acuario, es una buena fase para reflexionar sobre tus relaciones, pensar en cómo mejorar tu conexión con la gente y, quizá, quitarte ciertos hábitos negativos a la hora de interactuar con los demás. Prepárate para hablar de los problemas o las frustraciones que tienes con otras personas”.

¿Cuándo estará Mercurio en retrógrado en 2021? Del 30 de enero al 21 de febrero en Acuario; del 29 de mayo al 22 de junio en Géminis, y del 27 de septiembre al 23 de octubre en Libra.

¿Qué significa que Venus está en retrógrado? ¿Por qué es importante?

Venus orbita alrededor del Sol con más lentitud que Mercurio, por lo que solo entra en retrógrado una vez cada año y medio. En 2021, entrará en esa fase al final del año en Capricornio (o del 19 al 29 de diciembre). ¿Cuál es su impacto? Promueve cambios en las relaciones, incluso en las amistades más cercanas. “Tal vez repares en los desequilibrios de la relación con tu pareja o puede que tu ex te escriba”, dice Bell.

Según nos dice Kelly, este Venus en retrógrado de 2021 puede significar que pongamos punto final a un capítulo. “Es cuando Venus pasa de una estrella del ocaso, alzándose antes que el Sol, a una estrella del alba, alzándose antes del Sol. El primer tramo de Venus en retrógrado suele venir marcado por cierres de etapa, sobre todo en lo referente a los temas típicamente asociados con Venus, como el amor, la belleza y el dinero. La segunda mitad está marcada por nuevos comienzos”. ¿Y qué nos aconseja? “Evita asumir compromisos importantes durante Venus en retrógrado, ya que puede que no veas las cosas del todo claras en esta fase tan cargada de energías”.

/psg