Las historias de avistamientos OVNI han sido muy comunes durante los últimos 100 años. De vez en cuando nos encontramos con un informe de un ovni avistado en alguna parte del mundo. Ya sea fuera de las luces ordinarias estacionarias en el cielo o el movimiento errático de los objetos, la gente, en varias ocasiones, ha estado segura de haber detectado seres extraterrestres y sus vehículos espaciales. También hay que recordar que un objeto volador no identificado (OVNI) es cualquier fenómeno aéreo que no se puede identificar o explicar de inmediato. Pero incluso así cada vez son más los que creen la mayoría de ovnis son claras evidencias de naves espaciales extraterrestres en nuestro planeta.

Cuando alguien dice haber visto un OVNI, la gran mayoría considera que pudo haber sido un fenómeno natural o un objeto volador terrestre, como un avión o un drone. ¿Pero que ocurre si el OVNI aparece en las noticias de la televisión en pleno directo? Pues esto es lo que ha ocurrido durante las noticias en Brasil.

OVNI en directo

José Luiz Datena presenta “Brasil Urgente” en la cadena de televisión Rede Bandeirantes, en el que da su opinión política. Después de entrevistar al presidente Jair Bolsonaro el 16 de febrero, Datena observó algo extraño en la pantalla principal que mostraba una panorámica de São Paulo.

El extraño momento fue visto por el equipo de Brasil Urgente y también los televidentes que seguían ese momento el programa, unas escenas que se volvieron virales en las redes sociales, y que al parecer demostraba que las cámaras habían grabado un OVNI. Según se puede apreciar en las imágenes, no parece un avión o un drone, y parece deslazarse a gran velocidad, lo que ha provocado que algunos sugieran que se trate de una especie de nave espacial procedente de otros mundos.

Al ver el misterioso objeto, el presentador se propuso comentar en directo lo que estaba viendo. Datena habló sobre el OVNI, pero para evitar un pánico entre los televidentes, dijo que simplemente era un avión.

“Mira el avión que pasa”, dijo Datena en directo. “Es un avión o platillo volante. No puede ser un platillo volante porque cuando el programa comienza a hablar de platillo volante es porque está al final, ya se ha ido. Entonces no es un platillo volante, es un avión.”

La comunidad de ufología compartió el video del OVNI en directo asegurando que se trata de una de las mejores evidencias de seres extraterrestres en nuestro planeta. Datena también compartió el extraño momento en su perfil de Twitter, pero con ironía.

“¿Les dije a los ETs en Brasil Urgente? Están diciendo que yo sería ET”, escribió Datena.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido una explicación oficial sobre lo que es realmente el OVNI. Por lo que no hace falta decir que muchos expertos en la materia señalan que el misterioso objeto parece estar viajando a Mach 2 o dos veces la velocidad del sonido, y tiene forma de cigarro. Por desgracia, si ampliamos la imagen nos encontramos con que el objeto se ve borroso y es imposible de identificar

Su velocidad parece descartar que se trate de un dirigible, la forma no coincide con el de un avión de pasajeros o militar, y por supuesto que no es un insecto o pájaro. La única explicación lógica y racional es que fuera un fallo de la cámara, aunque es poco probable. También hay que decir que esta no es la primera vez que un OVNI aparece en el directo de las noticias.

Recordemos que en la noche del 8 de mayo de 2020, durante los informativos del canal de televisión español Telecinco, apareció un objeto luminoso en forma de disco pasando sobre el monumento romano Castillo de Sant’Angelo, situado en la orilla derecha del río Tíber. El OVNI fue visto por varios televidentes durante una conexión en directo a las 20:45 hora local, donde se informaba sobre la situación de la pandemia de coronavirus en Italia. En momento dado, el presentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras da paso al corresponsal en Roma Darío Menor.

Mientras el periodista español hablaba sobre el COVID-19, aparece un extraño objeto luminoso moviéndose de izquierda a derecha de las imágenes. El OVNI de forma alargada parecía provenir de la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano y se dirigía hacia el centro de Roma. Las imágenes muestran el paso rápido de un objeto luminoso blanco alargado, que aparece y desaparece en cuestión de segundos. Un día después de que se viralizara el video del OVNI en Roma, la misma cadena se vio obligada a ofrecer una explicación, que se trataba de una gaviota.

En el caso de Brasil, sin ninguna evidencia o testimonio más que el video, continúa siendo un objeto volador no identificado.

