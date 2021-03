Duele ver esa imagen de las chicas de la U que no pueden dejar de llorar tras el último penal perdido por Fernanda Ramírez.

Con ese remate bajo a la derecha que atajó Luciana, se fue la esperanza de que Universidad de Chile estuviera en la final en su primera participación en la Copa Libertadores femenina.

Por eso, el llanto desconsolado de todas las Leonas Azules.

Por la ilusión que se transforma en terrible desilusión. Porque la gloria estuvo tan al alcance de la mano. Porque ya nadie se acuerda que cuando salieron desde Chile, si les hubieran dicho que iban a jugar por el tercer puesto, no se lo hubieran creído. Y ahora, en este momento, ese partido ante Corinthians es casi un castigo.

DEBEN SENTIRSE ORGULLOSAS

Como bien lo dijo y muy acertadamente la relatora de TNT Sports, Rocío Ayala, todos nos sentimos orgullosos de lo que ha hecho Universidad de Chile en su debut absoluto en torneos internacionales.

Pero, ellas deben sentirse más orgullosas que nadie de lo que han hecho en Argentina.

Seguramente, con el paso de las horas y en la tranquilidad de la burbuja de la concentración, llegará el momento de secar las lágrimas, poner la pelota contra el piso, levantar la cabeza y reflexionar en lo importante que ha sido la actuación de este equipo azul para el futuro del fútbol femenino en Chile

Porque, lamentablemente Santiago Morning, el campeón chileno, que también tuvo una destacada participación en el torneo, tuvo ese manchón del último partido que hizo que muchos pusieran en duda las proyecciones de este deporte a nivel país.

Universidad de Chile asumió ese reto, jugaron por ellas, por las microbuseras y por todas las mujeres que practican el fútbol en Chile.

Y la imagen que dejan ya no puede ser mejor. Es cierto, no llegaron a la final, pero caer en una definición a penales y ante un equipo brasileño no puede ser considerado una derrota.

Por mucho que en la realidad de las cifras, así lo sea.

Pero, lo que debe quedar es lo otro y que se refleja de una manera contundente en un solo hecho: este partido entre Universidad de Chile y ferroviaria fue transmitido por cuatro canales de televisión: TNT Sports, DirectTV, Zona Latina y Canal 13 para la televisión abierta. Aparte de las transmisión por Facebook asociadas a la Conmebol.

Eso es todo un récord y demuestra todo el interés que consiguieron despertar estas chicas y que en el futuro debe ser capitalizado por mentes e inversionistas lúcidos. Porque aquí hay mucho futuro: deportivo y económico.

LA MALDICION DE LOS PENALES

Si, porque desde los 12 pasos se selló el triunfo de las brasileñas.

Primero, durante el partido cuando en el minuto 45´ tras un carrerón de Daniela Zamora que le gana la posición a Ana Alice, esta pincha la pelota es cierto, pero toca a la jugadora de la U arriba y la jueza no duda: penal para la U.

Ejecución a cargo de La Paloma López, una de las mejores jugadoras del campeonato y el remate se pierde junto a un poste.

Y después, en el minuto 95´cuando el partido terminaba, Natalia Campos estuvo realmente sensacional al evitar el gol de las brasileñas, tapando un remate a quemarropa de Duda, que la enfrentó sola y en plena área chica.

LA DEFINICIÓN

Por eso, tuvieron que ir a la definición desde los 12 pasos, que tuvo esta secuencia:

Luana abrió su remate, engañó a Campos y puso el 1-0 desde los 12 pasos

Luciana adivinó la dirección del tiro de Dani Zamora y lo contuvo en el rincón.

Daiane pateó fuerte y Nati Campos no tuvo reacción. 2×0.

Yael Oviedo descontó con un derechazo cruzado imposible para la golera brasileña.

Yasmin puso el 3-1 con un tiro fino y abierto. Campos se tiró al otro costado.

Anita Gutiérrez confundió a Luciana con una certera definición cruzada.

¡PARADÓN! Campos pudo más que Gessica, la suplente que terminó de capitana. El manotazo de la seleccionada llegó con mucha clase.

Con angustia, Fernanda Pinilla pateó al techo: palo y gol, mientras Luciana se lanzaba de forma equivocada. 3-3.

Lurdinha le volvió a traspasar la responsabilidad a las Leonas con un tranquilo disparo de diestra.

Carla Guerrero empató con una notable definición arriesgada de derecha para ir directo al 1 por 1.

¡Casi! Duda le dio rasante y si bien Campos casi la contuvo no fue capaz de llegar por completo al balón.

Gol de Yesenia López, el 5-5, mediante su zurda. Con mucha frialdad, se sacó el penal perdido en los 90′.

GIGANTE Natalia Campos. El remate lo tiró centralizado Ana Alice y con sus dos manos lo paró la guardameta azul.

¡Uffff! Rebeca Fernández tenía la final en sus pies y Luciana adivinó el rumbo de la pelota.

Gol de Amanda ante una Campos que no llegó al balón cruzado y alto.

Bárbara Sánchez lo empata a seis con su derecha abierta. Con mucha calma, la U siguió con vida.

Con mucha técnica se adelantó Ferroviária vía Sochor tras unos pasitos antes de su ejecución.

Luciana contuvo el tiro de Fernanda Ramírez hacia el costado y Ferroviária se instaló en el partido final contra América de Cali. La U jugará por el tercer lugar contra Corinthians.

Fotos: Twitter oficial de Universidad de Chile y Ferroviaria