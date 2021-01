En una entrevista con en Mesa Central en T13, el alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, se refirió al Caso Luminarias, hecho por el cual el Ministerio Público investiga al alcalde de Recoleta y precandidato presidencial PC, Daniel Jadue, y a su abogado, Ramón Sepúlveda, por posible financiamiento ilegal.

El actual candidato presidencial UDI afirmó que, si bien las acusaciones en contra del alcalde de Recoleta son graves es necesario esperar lo que determine la justicia.

“Son graves, pero no prejuzguemos. Hemos conocido muchos casos en la historia de Chile en que parte de, y finalmente la cosa no es tan así. Yo respeto al alcalde Jadue, obviamente tengo diferencias con él, pero no quiero prejuzgar. Parece serio, porque son escuchas telefónicas y eso obviamente tienen algo detrás. Pero, lo correcto en esto es decir “esperemos que la justicia haga su trabajo”.

La empresa Itelecom Holding SPA, que es investigada por cohecho y lavado de activos en contratos para recambio y mantención de luminarias LED, presta servicios en varias comunas, también en Las Condes. “En Las Condes también tiene contrato, y por eso me hace pensar que esto puede ser serio, porque los precios a los cuales nosotros compramos las luminarias son precios muchos más bajos”, afirmó el alcalde.

Sin embargo, explicó que “a veces las licitaciones son por la compra de luminarias, por la instalación de estas y por la mantención. Entonces, a veces los sobreprecios no se producen tanto en la compra, sino que en la instalación en el poste o en la mantención”. En relación con esto, el militante de la UDI afirmó que, al ser distintos servicios contratados, no tiene sospecha con que en su comuna se abra una posible investigación.

/psg