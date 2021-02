El sistema frontal se extenderá por este días lunes desde la Región Metropolitana hasta La Araucanía y se espera que deje tormentas eléctricas y lluvias que alcancen los 6 mm de agua caída en el Cajón del Maipo. Para mañana martes, las precipitaciones se concentrarán en las zonas precordilleranas.

“Hoy es un día de atención aún, ya que en la tarde se van a desarrollar nuevamente nubes convectoras pidiendo dejar chubascos y tormentas eléctricas desde la Región Metropolitana a La Araucania. Principalmente, en precordillera pero algo también puede llegar a los valles”, anunció el metereológo, Gianfranco Marcone.

¿Cuánta agua podría caer? Entre unos 5 a 6 mm en el Cajón del Maipo: “Lo que es poco, pero son zonas que están saturadas y muy sensibles”, indicó Marcone.

Las probabilidades de lluvia se mantendrán altas, alcanzando un 80% a eso de las 14:00 horas. Además, las tormentas eléctricas ocurrirían a eso de las 17:00 horas en el sector cordillerano de la capital.

Para mañana martes, se prevé lluvias en la tarde, únicamente en sectores precordilleranos y de formas más aislada, según la información de Marcone.

Sin embargo, en la Región de Coquimbo se extendió la Alerta Temprana Preventiva, ante el pronóstico de precipitaciones para los próximos días. Estas podría alcanzar entre 3 y 6 mm en la precordillera, mientras que en la zona cordillerana llegarían a 15 mm, según el Informe de Riesgo Meteorológico de la Dirección Meteorológica.

No obstante, se espera que para el miércoles el sistema frontal haya finalizado, pero no se descartan nuevas lluvias para este fin de semana. “El fin de semana estará inestable nuevamente. Es un fenómeno más débil, pero no se descarta algunos chubascos en precordillera. Hay que ver cómo evoluciona”, anunció Marcone.

/psg