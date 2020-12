Los rastros de vapor congelado que dejan los motores a reacción en la atmósfera se denominan estelas de condensación y forman parte del paisaje habitual de nuestros cielos. Sin embargo, hay quien se refiere a estas nubes artificiales como “chemtrails” y están convencidos que los gobiernos han mezclado deliberadamente el vapor con agentes químicos desconocidos. Los expertos en la materia sugieren que existe una “agenda secreta”, y uno de los puntos es usar productos químicos para todo, desde la modificación del clima hasta el control de la población y algunos incluso han sugerido que las corporaciones agrícolas están utilizando la tecnología para destruir la agricultura orgánica.

Pero además estas estelas químicas estarían provocando enfermedades, incluida la pandemia de coronavirus. Cada vez son más los que apoyan la teoría de la fumigación química desde aviones comerciales han desatado la COVID-19, con el único objeto de controlar la población. Sin embargo, de ser cierta esta teoría, tal vez tengamos un aliado inesperado.

OVNI y chemtrail

El video de un OVNI cerca de un chemtrail sobre Cathedral City, una ciudad en el condado de Riverside en el estado estadounidense de California, se ha viralizado en las redes sociales, lo que ha provocado todo tipo de reacciones entre los internautas. El video fue publicado por el canal de YouTube 2pacalypse y compartido posteriormente por The Hidden Underbelly 2.0, quien afirmó que los rastros de vapor que seguía el misterioso objeto eran en realidad chemtrails rociados deliberadamente para afectar directamente a los humanos.

“Este video puede sorprenderte pero no me sorprende a mí porque siempre que estas estelas químicas están cerca, o como me gusta decir, nos rocían nuestra dosis diaria de vitaminas, siempre vemos estos orbes blancos”, dijo The Hidden Underbelly 2.0. “Parecen estar flotando alrededor de estos objetos o moviéndose a lo largo de ellos como este”.

Las imágenes muestran un orbe de color blanco moviéndose paralelamente a una estela química. Parece seguir el mismo recorrido, sin cambiar su velocidad y dirección en ningún momento. Este hecho es el que ha provocado la reacción de los teóricos de la conspiración, quienes aseguran que el chemtrail es un claro ejemplo de cómo están “rociando” a la población, más concretamente con nanotecnología y que sería el “activador” de la pandemia de coronavirus, con el único objetivo de controlar control a la población humana y manipular psicológicamente

Pero la presencia del OVNI demuestra que los extraterrestres están tratando de proteger a los humanos. El orbe es en realidad una sonda, un dispositivo que se utiliza para ‘observar’ desde su nave o base que está ‘en otro lugar’. También hay que señalar que esta no es la primera vez que un video muestra un OVNI cerca de un chemtrail. Como ya publicamos en MEP, en 2016 un testigo de El Cajón, California, grabó un misterioso objeto volador no identificado justo en el momento en que un avión dejaba tras de sí unas estelas de condensación.

Según informó la Mutual UFO Network (MUFON), el testigo se preparaba para ir a trabajar a las 11:30 de la mañana del 14 de enero de 2016, cuando le llamó la atención un avión en el cielo. Él comenzó a grabar en video a la aeronave, ya que ascendió hasta desaparecer de la vista, pero no vio nada inusual en ese momento. Pero cuando revisó las imágenes en casa se encontró con la presencia del OVNI.

Cuando regresó a casa, revisó el video con su pareja y vio un extraño objeto pasando por la pantalla a toda velocidad. Él fue capaz de confirmar la presencia del OVNI después de pasar el video fotograma a fotograma.

Ahora bien, los escépticos tienen una opinión complemente diferente del OVNI sobre Cathedral City. Nos sorprenden con una novedosa explicación, que claramente se trata de un globo que casualmente pasaba justamente cerca del chemtrail y que recorre la misma trayectoria. Entonces podemos decir que la persona tuvo mucha suerte de inmortalizar el momento al estar en el momento adecuado.

/psg