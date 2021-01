“Los funcionarios y funcionarias del hospital no se van a vacunar con la vacuna procedente desde China”.

Así lo señaló Teresa Saavedra, presidenta de la Fenats Histórica del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, como muestra de la desconfianza que hoy sienten los trabajadores de la salud frente al cambio que ha sufrido el Plan de Vacunación original anunciado por las autoridades, según recoge El Austral de Temuco.

Son dos las razones que han generado molestia y rechazo: cómo se ha llevado la campaña en cuestión y cómo se ha comunicado. El principal reparo es al cambio de una vacuna que les generaba confianza (Pfizer) y de la cual había suficiente información, por una que proviene de China (Sinovac) y de la cual no se habría hecho la misma bajada de informaciones.

Saavedra agregó que las autoridades del hospital, en una reunión realizada al término de la semana, les habrían pedido tomar una decisión en 24 o 48 horas acerca de “si recibir o no la vacuna”.

“No jueguen con nosotros (…). Esta vez no hubo tiempo de conocer y contrapreguntar. Y la verdad es que han tenido tiempo para programarse y hacer un trabajo previo a la toma de decisiones (…). Creemos que no es correcto utilizar como salvavidas a los dirigentes para decirle a la gente que se vacune”, señala Saavedra. Además, asegura que muchos trabajadores asociados a la Fenats Histórica no quieren participar de la vacunación ahora.

A juicio del presidente del Colegio Médico Temuco, Marco Cuminao, el rechazo de los funcionarios del hospital es producto, precisamente, del mal manejo comunicacional del Gobierno y de las autoridades de Salud para tratar el tema. “Simplemente, es falta de confianza. Ha habido malas campañas”, precisa.

Cuminao asegura que, por su parte, el Colegio Médico está en estado de alerta por el plan de vacunación.

El viernes, luego de concretar una entrevista con la seremi de Salud, Gloria Rodríguez, a la que se sumó el jefe de Gabinete del Minsal, se reconoció un quiebre de stock de Pfizer respecto de Chile y se estableció un compromiso que dice relación con que el volumen de vacunas Sinovac previsto para la Región y el país alcanzará para asegurar a todo el personal de salud.

“Así que estamos alerta para que se cumplan los compromisos y criteros epidemiológicos”, enfatizó Cuminao.

