El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, exigió este domingo “respuestas inmediatas” por el mensaje de evacuación que se recibió ayer a lo largo del país tras un sismo, descartando de paso que se trate de un error del operador del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) de la Onemi y de una falla humana, pero apuntando a la empresa externa que ayuda a distribuir el texto.

Ayer, tras un temblor 7,0 registrado en la Antártica se envió un mensaje a nivel país, llamando a la población a evacuar las zonas costeras ante una posible alarma de tsunami. Texto que, sin embargo, solo debió ser enviado al territorio dónde ocurrió el movimiento telúrico y escrito confusamente aludiendo a la pandemia del covid-19.

Tras encabezar esta mañana una reunión en la Onemi, el titular del Interior comentó que “como Gobierno lamentamos las externalidades de un mensaje que estaba dirigido a uno de los 21 segmentos que existen el territorio nacional para enviar este tipo de mensajes que es el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) y que por razones técnicas se envió a prácticamente todo el territorio nacional (…) Lamentamos que la gente haya tenido que evacuar de manera intempestiva”.

Con ello, Delgado detalló que después de lo ocurrido pidió al director de la Onemi, Ricardo Toro, y a la empresa que externaliza el servicio Global System, “hacer una investigación acuciosa y que me entregaran un reporte la mañana de este domingo”.

Pese al “error” de ayer, el titular del Interior explicó que el SAE ha sido utilizado para evitar pérdidas humanas en el último incendio forestal en Quilpué, “y eso funcionó bastante bien”, al igual que en otros acontecimientos.

“El sistema regularmente funciona y funcionaba bien”, acotó, añadiendo que le “preocupa la credibilidad del sistema”.

Responsabilidades

El ministro además explicó que el “segmento de la Antártida no se había utilizado antes, porque no había sido necesario, el tema está que al enviar el mensaje (…) por alguna razón que se está investigando y que la empresa responsable le he pedido las explicaciones de manera urgente, por alguna razón se conectó con el resto de los segmentos y ahí puede estar el origen del problema. Y esto nos lleva a pensar que tenemos que revisar la relación contractual con la empresa que ha estado presente en esta reunión (…) yo le he pedido a mi equipo que revise los contratos para ver si hay alguna responsabilidad en esta materia”.

“Se ha descartado que el error esté en el operador SAE de la Onemi, él marcó correctamente el segmento Antártida, el error ocurre después cuando se empresa externa tiene que enviar esa información a servidores que están fuera de Chile y ellos los bajan a las compañías de telefonía en Chile y todas ellas ocupan sus antenas para hacer esta distribución”, sostuvo.

Ante esto, el jefe de gabinete enfatizó que “vamos a llegar hasta el fondo de la investigación, que he pedido que sea muy exprés, que durante las últimas horas me entreguen un reporte más acabado dónde estuvo la falla. Vamos a hacer responsables a quiénes tengan que responder por esta falla, que seguramente está ligada y podría atreverme a decirlo, en un alto porcentaje al sistema operativo en dónde los segmentos tienen que operar con las antenas correspondientes y el envío de la información oportuna”.

Además, Delgado planteó que también pedido revisar “el texto del mensaje”, porque claramente el texto que le llegó a todo Chile no decía Antártida (…) cuando le llega a todo Chile hay que ser más específico, si tal vez el texto hubiera dicho solo Antártida, si alguien lo recibió en otro lugar de Chile, por supuesto hubiera reaccionado de otra forma”, tema que cree debe ser parte de los aprendizajes.

“En esta reunión y anoche también, fui bastante enérgico en exigir respuestas inmediatas, o sea, lo que vimos como consecuencia de este mensaje es inaceptable (…) a mí me molestó muchísimo lo que ha ocurrido”, recalcó, reconociendo que es “un grave error”.

Consultado por una falla humana, el ministro sostuvo que “está descartado”. “La intervención humana está prácticamente descartado, pero sí por supuesto que habría una falla en el sistema y esos sistemas tienen que ver con compromisos contractuales que tenemos que revisar”, remató.

/psg