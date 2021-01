“Ante el cansancio, llamamos a redoblar el cuidado entre todos”. Así se titula el documento que ex ministros de Salud de gobiernos de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría difundieron esta jornada, ante el sostenido aumento de casos de coronavirus en el país, lo que incluso llevó al titular del Minsal, Enrique Paris, a no descartar nuevos retrocesos en la RM en en plan “Paso a paso”.

La pandemia no da tregua. Este viernes indicadores como contagios nuevos, casos activos, ocupación de camas UCI volvieron a estar en rojo y asemejarse a los que se observaban en junio y julio del año pasado, cuando marcaba sus peores registros.

En este escenario que se cataloga de rebrote, en una pandemia que tuvo una ola que cuando bajó nunca llevó sus números a cero, manteniéndose los parámetros sanitarios en niveles altos, en que los ex secretarios de Estado Jorge Jiménez, Carlos Massad, Osvaldo Artaza, Pedro García, María Soledad Barría, Álvaro Erazo, Helia Molina y Carmen Castillo, alertan sobre una “progresiva resistencia” a cumplir medidas covid y llamaron a la ciudadanía redoblar el autocuidado.

El documento comienza así: “Al inicio de la pandemia, ex ministras y ex ministros de Salud señalamos que los resultados no sólo dependerían de las necesarias acciones específicas que debía tomar el gobierno, sino también del comportamiento de las personas y comunidades”. “Actualmente” -añaden “se observan claros signos de agotamiento de la población y de los equipos de salud. La fatiga se está traduciendo en respuestas más riesgosas, en una progresiva resistencia a cumplir con las medidas sanitarias y en relativizar la magnitud del problema. Estamos frente a un alza de contagios, que nos hace temer un escenario aún más duro, en un contexto en que las vacunas, que son una evidente esperanza, requerirán de mucho tiempo para alcanzar un nivel de inmunización que nos dé tranquilidad”.

Es por esto que sostienen además que “es imperativo que el Gobierno privilegiando la salud antes de cualquier otra consideración, comunique de manera experta los riesgos, mejore la protección social a las personas y las familias, escuche de manera empática e involucre a diversos actores y a las diferentes comunidades, desde y con la Atención Primaria, incrementando los espacios de participación para instalar las mejores estrategias locales que incentiven el cuidado mutuo, fortalezca urgentemente la trazabilidad y fiscalice vigorosamente el cumplimiento de las medidas”.

“Asimismo, llamamos a los empresarios a que con diálogo y respeto de los derechos de los trabajadores, promuevan y faciliten el cumplimiento de las medidas sanitarias, posibilitando condiciones de protección al empleo seguro”, sostienen.

Es por esto que “finalmente, porque todos somos responsables de que la salud este siempre primero, es que llamamos a todas y todos a un esfuerzo adicional, a que con sentido de bien común, nos sumemos organizadamente a apoyar acciones que nos permitan cuidarnos de manera efectiva en los largos meses que aún nos quedan por delante. Sólo apelando a la solidaridad y entendiéndonos dependientes entre nosotros, podremos seguir haciendo frente a esta terrible epidemia con los menores costos humanos y económicos. A cuidarnos entre todos!”.

/psg