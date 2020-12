A mediados de 2019 en Mundo Esotérico y Paranormal publicamos como un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía que una enfermedad similar a la gripe podría extenderse por todo el mundo en tan solo 36 horas y matar a 80 millones de personas. Y ya sea casualidad o no, el escenario propuesto en informe llamado “Un mundo en riesgo” se cumplió. Media año después, hemos sido testigos de la propagación de la COVID-19, y superando la censura de Internet, hemos ido informando de inquietantes noticias que posteriormente se hacían realidad.

Un ejemplo de ello es fue una publicación a principios de año, en la que el Dr. Eric L. Feigl-Ding, un científico estadounidense profesor de Harvard y que ha recibido premios por su trabajo en epidemiología, revelaba la verdad sobre el coronavirus de Wuhan: que es creado por el hombre y podría provocar una pandemia sin control nuca vista antes en la historia. Hoy es 21 de diciembre de 2020 y el mundo continúa estando a merced de un virus de origen desconocido. Sin embargo, el próximo año puede ser mucho peor de lo que ni siquiera imaginamos en este momento.

COVID-21

Hace unos días apareció en las redes sociales un inquietante documento, que supuestamente ha ‘filtrado’ un funcionario francés. El documento en cuestión dice que el gobierno francés da por hecho la aparición de una nueva enfermedad en abril de 2021, que se llamará COVID-21. El significado general del manuscrito es claro: en abril, los mejores epidemiólogos de Francia o de algún otro gran país descubrirán una nueva cepa de COVID, a la que llamarán COVID-21, tras lo cual se introducirán inmediatamente medidas más drásticas que las de hasta ahora.

INCOMING!!!!

France’s leaked COVID-21 plan

February 2021 , France will announce that Covid 19 has mutated into a deadlier strain . Aka Covid-21

Lockdowns and restrictions return again April 2021

Military will be deployed July 2021 for protests and dissidents.the game is on 👁️🔥 pic.twitter.com/tQaYMK1L8Z

— A⋆v⋆e⋆n⋆g⋆i⋆n⋆g💫A⋆n⋆g⋆e⋆l💫W⋆a⋆r⋆r⋆i⋆o⋆r⋆e⋆s⋆ (@Angelharr1994) December 18, 2020