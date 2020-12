“Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre su rebaño”. Lucas, 2. 6-8.

Todo el mundo ha visto representada la estrella de Belén, tanto en árboles de Navidad como en Nacimientos, mostrándose como una estrella seguida de una coma, a modo de cometa surcando el cielo que, según la leyenda guió a los Reyes Magos desde Oriente hasta Belén. Pero, astronómicamente, hay cierta controversia para interpretar qué pudo ser eso que vieron esos reyes para llegar a Belén.

Varias son las posibilidades: el planeta Venus, conjunciones, un cometa, una nova… ¿Qué fue lo que sucedió? Analizamos los eventos celestes significativos que tuvieron lugar en aquella época.

Descartando opciones

Venus, tras el Sol y la Luna, es el tercer cuerpo del Sistema Solar más brillante visto desde la Tierra. Es sorprendentemente llamativo y, en determinadas épocas, es visible al Oeste tras la puesta de Sol, como sucede estos días. Pero este planeta lleva observándose en detalle desde hace 4.000 años, conociéndose sus ciclos, y, por lo tanto, es descartable la idea de que ejerciera de estrella de Belén.

Del cometa más famoso, el Halley, se conocen con gran exactitud los momentos en los que podía observarse desde la Tierra. Simulando por ordenador los momentos en los que el cuerpo cometario fue visible y, comparando con tablas chinas de la época, el instante más cercano nos lleva al año 12 a. C., por lo tanto también queda al margen de la hipótesis.

Candidatos a estrella

Por aquella época, se dieron varias conjunciones de planetas, pero, tal vez, la más significativa es la que sucedió a finales de abril y principios de mayo del año 5 a. C., donde los planetas Júpiter, Venus y Saturno quedaron alineados y equidistantes en la constelación de Piscis, pudiendo interpretarse como una señal.

También hay que tener en cuenta a los astrónomos chinos, los más avanzados de aquella época. De acuerdo a los grabados que realizaron, una brillante luz apareció en el cielo en lo que hoy podemos interpretar como una nova entre las constelaciones del águila y capricornio el día 31 de marzo del año 5 a. C., mostrando en el dibujo su posición en el cielo.

Un meteoro extremadamente brillante partiendo del Este y viajando hacia el Oeste, también pudo ser el objeto que, según la leyenda, marcó el camino a los Reyes Magos desde Oriente hasta Belén.

En cuanto al marco social, los eventos que tuvieron lugar en aquella época como por ejemplo la matanza de los Santos Inocentes, reinados de reyes y fechas de censos, también señalan los años 6 a. C. o 5 a. C. como el momento del nacimiento de Jesús de Nazaret.

El 25 de diciembre

Lo que sí es cierto, con total posibilidad, es que Jesús de Nazaret no nació el 25 de diciembre. Y esto se puede obtener de una de las frases que encabezan el texto: “Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre su rebaño”.

No es muy normal ni muy recomendable que los pastores vigilen los rebaños a la intemperie en épocas Navideñas, cuando las temperaturas nocturnas no superan los 10º C y pueden llegar a bajar hasta los -3º C. Además, la época de pastoreo en la zona solía terminar a mediados de octubre.

El hecho de que se celebre en esta fecha procede de un concilio eclesiástico celebrado en el siglo V de nuestra era, donde se pusieron de acuerdo en hacerlo coincidir con fechas próximas al solsticio de invierno para intentar atenuar las celebraciones paganas que tenían lugar en esta fecha.

En resumidas cuentas y teniendo en cuenta el marco social unido a la conjunción y la nova del año 5 a. C., tal vez coincidentes en el tiempo, hacen probable este año como el del nacimiento de Jesús de Nazaret.

Lo que sí sucede es que no sabemos a ciencia cierta qué fue realmente lo que apareció en el cielo en forma de mensaje guía, y al ser un objeto no identificado, podemos asegurar que la estrella de Belén no fue otra cosa que un OVNI, el OVNI de la estrella de Belén.

