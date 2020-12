El antiguo guitarrista de Blink-182, Tom DeLonge, ha sugerido que los aliens pudieron haber estado presentes en el nacimiento de Jesucristo.

El músico ha expresado su interés en los ovnis por un largo tiempo, fundando la compañía, To The Stars Academy of Arts & Science, la cual trabaja con oficiales del gobierno estadounidense para “cambiar el mundo” a través de la ciencia, espacio aéreo y el entretenimiento.

En una nueva entrevista para The Guardian, DeLonge comentó que hay evidencia para apoyar su creencia sobre que los aliens pudieron estar presentes desde el nacimiento de la civilización y sugirió que la Estrella de Belén pudo haber sido una nave espacial.

“Las cosas fueron escritas en textos miles de años atrás como si escucharan voces en su cabeza … los textos antiguos pudieron llamarse dios, pero sólo digo que no es tan simple. La Estrella de Belén ¿Era una estrella o una nave? Porque una estrella es realmente grande, no estaría fija sobre un pesebre”.

With today’s events and articles on my and @TTSAcademy’s efforts to get the US Gov to start the grand conversation, I want to thank every share holder at To The Stars for believing in us. Next, we plan on pursuing the technology, finding more answers and telling the stories.

— Tom DeLonge (@tomdelonge) April 28, 2020