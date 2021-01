El oficialismo podría tener un candidato presidencial no militante. Así lo indicó la última encuesta Black&White, con Sebastián Sichel imponiéndose a todos los posibles candidatos de Chile Vamos en una futura primaria.

El estudio preguntó a las personas si votarían en una primaria de Chile Vamos, con un 31% declarando que sí. Respecto por quién votarían, se presentaron 6 opciones de candidatos:

Sebastián Sichel (IND), ex ministro de Desarrollo Social y ex presidente de BancoEstado Joaquín Lavín (UDI), alcalde de Las Condes Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia Mario Desbordes (RN), ex diputado y ex ministro de Defensa Felipe Kast (Evópoli), senador por La Araucanía José Antonio Kast (PR). ex diputado



De acuerdo a los resultados de Black&White, la mayoría de los encuestados se inclinó por Sichel (27%) para la primaria, seguido por Lavín y Matthei, obteniendo 20% y 18% de las preferencias, respectivamente.

En cuarto lugar quedó José Antonio Kast, superando así a Desbordes, con un 11% frente a un 8% del ex ministro. Felipe Kast, en tanto, se posicionó en último lugar, con 4%. En tanto, un 12% dice no tener definido su voto.

A principios de enero, Sebastián Sichel se definió como “todo lo contrario” a los potenciales candidatos de Chile Vamos, especialmente respecto de Mario Desbordes, quien días antes había defendido el derecho a tener armas. Esta separación se suma a la realizada previamente por el precandidato de RN quien criticó al ex presidente del Banco Estado por decir que hay “codazos” al interior de Chile Vamos. “Si vamos a hablar de fair play, hay que cuidar a la coalición y no generemos la imagen hacia afuera de que aquí estemos con malas prácticas, porque no es verdad”, aseguró Desbordes.

La encuesta Black&White se realiza con un panel de encuestas por internet que cuenta con más de 30 mil personas inscritas de 18 años o más. Ellas son residentes en todo el país, preclasificadas por estrato socioeconómico, sexo, edad y comuna. Para el estudio de enero se realizaron 779 encuestas, teniendo un error muestral de 3,5% para la muestra total.

