Si hay algo que todos los jugadores de lotería tienen en común, es intentar descubrir esos números mágicos de la suerte necesarios para ganar la lotería. Todos confían en diferentes estrategias mientras intentan encontrar los números ganadores de la lotería, ya que encontrar el conjunto correcto de dígitos podría cambiar sus vidas por completo. Pero, como los jugadores ya sabrán, la lotería es considerado un juego de azar, y cada número tiene la misma probabilidad de salir sin importar cómo lo elijamos. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido numerosas personas que soñaron con los números de la lotería y ganaron.

Uno de los casos más conocidos es el de Olga Beno de Eastern Passage, Nueva Escocia, Canadá, quien en 1989 tuvo un sueño vívido con un conjunto particular de números de lotería. La canadiense se tomó el sueño muy en serio y comenzó a jugar regularmente con los números que habían surgido en el mundo onírico. Durante tres décadas no pasó nada fuera de lo común, sin embargo en enero de 2017, los números de Olga obtenidos en el sueño la convirtieron en una de las dos mayores ganadoras de la lotería canadiense. Pero como hemos comentado anteriormente, no es una simple casualidad que alguien sueñe con los números de la lotería y gane, ya que ha vuelto a ocurrir.

La lotería en sueños

Después de jugar los mismos números de lotería durante 20 años que su marido soñó, una mujer de Toronto de 57 años ha ganado la friolera cifra de 60 millones de dólares.

“Todas las dificultades han terminado», dijo Deng Pravatoudom al portal de noticas Toronto.com.

Pero Pravatoudom no ha sido noticia solo por haber ganado uno de los mayores premios de la lotería canadiense, sino también por su historia y como consiguió los números.

“Mi familia fue ayudada por una iglesia local y como no teníamos nada, estoy agradecida por el gran apoyo que nos ofrecieron a lo largo de los años”, explicó Pravatoudom. “Mi marido y yo hemos trabajado muchas horas como jornaleros generales durante más de 40 años, tratando de salvar lo que pudimos para nuestra familia”.

Sin embargo, después de tantos años de duro trabajo, en medio de la pandemia de COVID-19, la madre de dos hijos adultos y abuela de dos nietos fue despedida de su trabajo la primavera pasada. Mientras estaba en el paro y rezando para que su suerte cambiara, Pravatoudom continuó jugando los mismos números de lotería que aparecieron en un sueño de su marido hace más de dos décadas.

Luego, un día después de dejar su iglesia, fue a un centro comercial en Yonge Street, North York, para hacer unas compras y validó su último boleto de Lotto Max, uno de los tres juegos de lotería nacionales del país. Pero en ese mismo momento, el dependiente le dijo que había ganado un boleto gratis. Lo que ocurrió luego, fue algo realmente inesperado. Y fue su marido quien le dio la gran noticia.

“No podía creer unos días después que el boleto gratis valiera 60 millones”, continuó explicando Pravatoudom. “Fui a hacer fila en el banco. Le di el boleto a mi marido para que lo revisara. Después de salir del coche, fue entonces cuando me lo dijo. Siempre he rezado pidiendo una bendición de que se cuide a mi familia”.

Con el premio obtenido, Pravatoudom reveló que ella y su marido quieren trasladarse de su pequeño apartamento y comprar una casa, pagar algunas facturas, ayudar a su familia y viajar una vez que sea seguro hacerlo. Y como regalo especial, agregó que también se comprará algunos diamantes.

“Con este dinero podré ayudar más a mis hijos, lo que quieran se lo podré comprar, un coche y ropa nueva, no como antes cuando no podía ayudarlos tanto”, concluyó Pravatoudom.

Sin duda alguna Pravatoudom entra en el selecto club de personas que han ganada la lotería, pero gracias a los sueños. Se unirá a la mujer de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, quien hace 24 soñó que un extraño hombre se le acercaba y le daba unos números. Desde entonces, la mujer jugó a esos mismos números, combinándolos entre sí. Estaba convencida de que en algún momento conseguiría ganar la lotería, Y así fue, ya que el 2 de mayo de 2019 compró dos boletos del “Bonus Match 5” y ganó un premio de 101.600 dólares.

Hasta el momento nadie ha sido capaz de encontrar una explicación lógica y racional a todas estas personas lograron ganar la lotería gracias a sus sueños. Por lo que hay innumerables teorías, desde ayudas divinas, mensajes de seres queridos fallecidos e incluso la posibilidad de que nuestros cerebros sean algo así como superordenadores capaces de trascender el espacio-tiempo.

Pero también hay que decir que Pravatoudom deberá de ir con mucho cuidado para no formar parte de otro selecto club, el de la maldición de los ganadores de lotería. La maldición de la lotería se ha cobrado muchas víctimas. Extrañas e inquietantes historias que van desde lo irracional hasta lo más misterioso, que hace preguntarnos si realmente un boleto ganador también viene con el premio de la mala suerte. Muchas personas piensan que se tratan de meras coincidencias, pero lo sorprendente es que algunos datos sugieren completamente lo contrario.

En 2009, un hombre en Florida que ganó el gran premio de 30 millones de dólares fue asesinado. En 1997, Stuart Donnelly de 29 años, se convirtió en el ganador más joven de la Lotería Nacional del Reino Unido, pero en 2010 fue encontrado muerto en su bungalow escocés, ahogado con su propio vómito. Y en 2018, un hombre ganó un millón de dólares y murió 23 días después. Así podríamos continuar con innumerables casos que nos demuestran que detrás de un premio de lotería se oculta una verdadera maldición. Esperemos que Pravatoudom sepa administrar su premio.

/psg