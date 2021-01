En los últimos años hemos visto un auge del alarmismo de la inteligencia artificial entre expertos en el sector, con Elon Musk afirmando que crear inteligencia artificial (IA) es similar a “invocar al demonio” y el profesor Nick Bostrom de la Universidad de Oxford diciendo que la IA es una amenaza mayor para la humanidad que el calentamiento global. Incluso el propio Stephen Hawking advirtió antes de su muerte que el desarrollo de robots inteligentes podría significar el fin de la raza humana.

Y este miedo fue representado en la ciencia ficción. En la película “Yo, robot (2004)”, inspirada en la obra del escritor Isaac Asimov, describe un mundo en el que los humanos dependen de los robots para una serie de tareas cotidianas, como la seguridad y la limpieza. La seguridad de las personas está garantizada gracias a la programación ética de los robots que les impide hacer daño a los humanos. Es decir, hasta que los robots encuentran una laguna en dicha programación y se rebelan. Han pasado casi 80 años desde que Asimov ideó sus famosas tres leyes de la robótica, un conjunto de reglas diseñadas para garantizar un comportamiento ético del robot. Aunque pensadas como un elemento literario, algunas personas dicen que estas leyes eran como una predicción para evitar el robopocalipsis. Y parece ser que la “visión” de Asimov se está cumpliendo, ya que Sophia, el robot que amenazó con destruir a la humanidad será fabricada en masa para combatir el coronavirus.

Androides por las calles

Desde su presentación en 2016, Sophia, el robot humanoide, se ha convertido en una especie de celebridad. Los discursos de la máquina, los tuits tweets e incluso una entrevista con Will Smith se volvieron virales debido en parte a su inquietante parecido con ser humano. Pero también fue conocida por su opinión sobre la raza humana. Su respuesta fue la siguiente: “Está bien, voy a destruir a los humanos”.

Ahora, la compañía que desarrolló a Sohpia, Hanson Robotics, comenzará a producir robots en masa para fin de año. Según informa Reuters, sus planes coinciden con una mayor aceptación de la robótica en medio de la pandemia. Hanson Robotics, una empresa de ingeniería y robótica con sede en Hong Kong, dijo que cuatro modelos, incluido Sophia, serán fabricados en masa en la primera mitad de 2021.

Esto coincide con un aumento de la automatización documentado en todo el mundo a medida que se utilizan tecnologías robóticas para permitir que las tareas cotidianas se puedan realizar en medio de las restricciones de distanciamiento social.

“El mundo de COVID-19 necesitará cada vez más automatización para mantener a las personas seguras”, dijo David Hanson, fundador y director ejecutivo de Hanson Robotics a Reuters. “Los robots Sophia y Hanson son únicos por ser tan parecidos a los humanos. Eso puede ser muy útil durante estos tiempos en los que las personas se sienten terriblemente solas y socialmente aisladas”.

Hanson afirma que la compañía venderá “miles” de robots en 2021, aunque no proporcionó una estimación específica. Por su parte Johan Hoorn, un profesor de robótica social cuya investigación incluye el trabajo con Sophia, reiteró la creencia de que la pandemia podría ayudar a empresas como Hanson Robotics al acelerar la relación entre humanos y robots.

“Puedo inferir que la pandemia nos ayudará a tener robots antes en el mercado porque la gente comienza a darse cuenta de que no hay otra manera”, dijo Hoorn, de la Universidad Politécnica de Hong Kong.

Aunque Sophia es el buque insignia de la compañía Hanson Robotics, también tienen otros modelos igualmente inquietantes. Este año lanzarán un nuevo robot al mercado llamado Grace, desarrollado específicamente para el sector de la sanidad. Por supuesto, Hanson no es la única empresa que está fabricando androides en los últimos meses y años. Por ejemplo, el robot Pepper de SoftBank Robotics, se implementó recientemente para detectar personas que no llevaban máscaras. Ai-Da, la primera robot artista dotada de inteligencia artificial de la Universidad de Oxford, vendido más de 1 millón de dólares en arte. Incluso antes de la pandemia, un informe de la Federación Internacional de Robótica señaló el hecho de que las ventas mundiales de robots de servicio profesional aumentaron un 32% de 2018 a 2019.

El principio del fin de la raza humana

Esto nos demuestra que no aprendemos de viejos sabios como Isaac Asimov, quien ya nos advirtió hace 80 años sobre las consecuencias de depender de la robótica. Y el miedo a la Inteligencia Artificial se han acelerado de manera comprensible en los últimos años, ya que nuestras máquinas son cada vez más inteligentes, se están aplicando ahora a actividades que requieren inteligencia y capacidades cognitivas que no hace mucho tiempo se consideraban dominio exclusivo de los humanos. Es cierto que la innovación tecnológica anterior generó más empleo a largo plazo., pero las cosas pueden cambiar. Hoy en día, son muchos los economistas que están realmente preocupados con la nueva era de automatización habilitada por ordenadores cada vez más poderosas y capaces de funcionar por sí solos. Llegará un día en que ya no nos necesiten.

Un claro ejemplo del más que posible apocalipsis robótico nos lo encontramos en la saga cinematográfica Terminator, que gira en torno a Skynet, un programa informático militar estadounidense que se vuelve consciente de sí mismo y declara a los seres humanos una amenaza. Intenta eliminar a la raza humana lanzando misiles nucleares y creando Arnold Schwarzeneggers para asesinar personas. Y aunque es ciencia ficción, son muchos los expertos en la materia que consideran que este escenario apocalíptico podría ser toda una realidad en futuro próximo. La IA pueden tener una “idea de autoconservación”, que podría incluir ataques proactivos sobre amenazas futuras, como, por ejemplo, nosotros. Sin instrucciones reguladoras, un sistema consciente de sí mismo, que se mejora a sí mismo y que busca objetivos llegará a extremos que consideraríamos ridículos para cumplir sus objetivos. En otras palabras: la extinción humana. Ahora, cuando nos la encontremos, pidamos a Sophia que no nos destruya.

/psg