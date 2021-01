Las redes sociales permiten al usuario estar a un «clic» de distancia de cualquiera. Sin embargo, el enorme torrente de publicaciones que fluye dentro de estas herramientas también es capaz de causar problemas; como el de la desinformación, con la que plataformas como Facebook o Twitter llevan lidiando desde hace años. Precisamente, la aplicación del pájaro azul acaba de poner en marcha en Estados Unidos una nueva función que busca combatir las «fake news» que se vierten en su interior. Y, para ello, quiere contar con la colaboración de los internautas corrientes. Su nombre es Birdwatch.

«Birdwatch permite a las personas identificar información en tuits que creen que es engañosa y escribir notas que brindan un contexto informativo. Creemos que este enfoque tiene el potencial de responder rápidamente cuando se difunde información engañosa, agregando un contexto en el que las personas confían y encuentran valioso», explica en un comunicado Keith Coleman, vicepresidente de producto de la red social.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021