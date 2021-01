El ex ministro de Defensa e histórico militante de la Democracia Cristiana (DC), Patricio Rojas, comentó el fallo en segunda instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago donde fueron absueltos todos los condenados por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y criticó a Carmen Frei.

Si bien el ex secretario de Estado valoró la decisión, luego arremetió en contra de la hija del fallecido mandatario, a quien culpó por su expulsión de la DC en el marco de la investigación.

Según consignó Emol, durante años Rojas habría luchado contra “una elucubración, sin fundamento, de dañar y causar muerte al Presidente Frei”, aseguró.

“Pero el daño moral y familiar causado especialmente por Carmen Frei a tantas familias acusadas injustamente no se recupera de inmediato”, acusó el ex ministro.

Rojas lamentó tardanza de la Corte de Apelaciones

Debido a que el fallo inicial del ministro en visita Alejandro Madrid condenaba a los acusados de homicidio y encubrimiento, Patricio Rojas lamentó la larga espera.

De acuerdo al ex ministro, “lamento que hayan pasado tantos años antes de que se pudiera restablecer el honor de vida y profesional de los médicos que intervinieron para salvarle la vida en la segunda operación a Frei Montalva y jamás para causarle daño a un enfermo grave como era su caso”.

En relación a su expulsión de la Democracia Cristiana, Patricio Rojas acusó directamente a Carmen Frei porque ella, según dijo, “influyó en el partido hasta lograr mi expulsión en un fallo inicuo del Tribunal Supremo, sin que nadie entendiera la causal de esta decisión políticamente repugnante”.

“Carmen Frei me acusó de todo, porque no le había entregado datos de las piezas de anatomía patológica de los médicos que hicieron el embalsamamiento. El médico tratante, doctor Goic, era el responsable de cualquier comunicación y no yo”, detalló Patricio Rojas.

