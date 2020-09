Es mejor la calidad que la cantidad, pero cuando la gente habla de sexo suele desear “tener más”, en lugar de “tener mejor”. Porque, realmente, es fácil practicarlo con frecuencia (si no tenemos en cuenta la rutina, el trabajo, los hijos y tantos otros menesteres), pero no parece tan sencillo hacerlo bien. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste unas relaciones sexuales para recordar? Quizá, irónicamente, no te acuerdes.

Comunicarte con tu pareja para tener unas relaciones sexuales satisfactorias es vital. Sin embargo, se suele creer que lo ideal es hablar antes, para poder consensuar lo que se quiere y lo que realmente apetece en ese momento, y también después, con el fin de mejorar aquello que quizá no ha salido bien o simplemente elogiar lo que ha gustado. Hasta ahora no se había propuesto hablar en el durante, y es justamente lo que defiende la psicoterapeuta Maggie O’Neill en ‘Health’.

Los estudios anteriores solían centrarse en los beneficios de la comunicación antes y después del sexo, nunca durante

“Generalmente comunicarse durante el sexo y hablar parece algo que, a priori, no suena como una buena idea. Estás demasiado centrado en la tarea y no quieres que se rompa la magia”, explica. “Sin embargo, es crucial para mejorar”. Sus palabras se basan en un estudio que analizó la vida sexual de 398 personas, publicado en el ‘Journal of Sex & Marital Therapy’. “Los resultados fueron reveladores. Una mayor comunicación durante el sexo (tanto verbal como no verbal) se asocia con una mayor satisfacción sexual”.

Alegan los investigadores que los estudios anteriores solían centrarse en los beneficios de la comunicación antes o después del sexo, pero nunca en el momento en que este se realizaba. “Esperamos que los resultados de este estudio puedan tener implicaciones para la terapia sexual así como para las relaciones y la educación en general”.

Hay que librarse de los estereotipos y los prejuicios. La comunicación nos permite confesar nuestros deseos y necesidades para poder mejorar

Enfatizan los estudios que no existe un único tipo de comunicación durante las relaciones sexuales, pues está muy relacionada con tu personalidad. “Por ejemplo, dado que muchas parejas pueden sentirse incómodas con la comunicación verbal directa sobre el placer sexual, los terapeutas y consejeros recomiendan que, durante el sexo, la comunicación no verbal también se use para ayudar a comunicar el placer y aumentar la satisfacción sexual”, explica el informe.

Otro truco que, aseguran, es beneficioso es olvidar los roles tradicionales y ser creativo. “Hay que dejar a un lado los papeles estereotipados. Con una mayor comunicación sobre el placer sexual, sin ninguna clase de miedo, pudiendo poner las cartas sobre la mesa sobre los sentimientos, necesidades y deseos se llegará a la satisfacción sexual”, explica O’Neill. Por lo que la próxima vez que sientas que la chispa se apaga, trata de hablar con él o con ella para poder involucraros en lo que realmente queréis y necesitáis. Probablemente descubráis muchas cosas que no imaginabais el uno del otro. La comunicación siempre es la clave.

