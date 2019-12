Cantante, modelo e influencer, la mexicana Renée Valeria, mejor conocida en el mundo web como Reva, es la apuesta de Playboy México.

Reva lo tiene claro y quiere que su mensaje trascienda a las redes sociales, donde tiene su mundo.

“Mi mensaje es para quien lo quiera escuchar: Las mujeres somos íconos de la belleza desde la época de los griegos y nuestro poder para cumplir nuestros sueños es innito. Utilizar la belleza como herramienta es parte de nuestro poder como género. Yo estoy cumpliendo mis metas y demostrando que las mujeres estamos logrando un cambio, que tenemos mucho más que ofrecer que una cara bonita, no somos sólo un objeto”: dijo Reva.

En entrevista, destacó que considera un verdadero triunfo para ella mostrar su lado más salvaje y sexy, pues antes de incursionar en el modelaje fue una chica tímida e insegura, con autoestima baja, pero después de mucho trabajo personal ha logrado sentirse feliz con su imagen y su personalidad.

“Me considero disciplinada, con metas fijas y eso es algo que me gustaría contagiar. Deseo compartir este logro con las chicas que me siguen, que vean que con esfuerzo y disciplina puedes lograr lo que quieras y eso sólo va a ser posible cuando aprendamos a amarnos en su totalidad. Asumirnos bonitas y tener la libertad de mostrar nuestro cuerpo no es ningún crimen, es nuestro derecho; todos nacimos desnudos. Cuida tu cuerpo, cultívate, esfuérzate, sé inteligente: esa es mi bandera y mi filosofía. Espero que sirva para empoderar a mis congéneres”.

Además, se mostró orgullosa de todos los esfuerzos que ha sumado para lucir el físico que presume.

“Fueron cinco meses de arduo trabajo mental. Lo que ven ahora es resultado de cimientos montados durante muchos años, estoy cosechando lo que sembré. Me operé los pechos por una simple cuestión de estética y defiendo que cada persona haga lo que crea conveniente para sentirse a gusto”.

¡Disfruta!

/psg