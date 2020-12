Los cibercriminales han encontrado en la ingeniería social uno de sus principales apoyos a la hora de planificar sus ataques contra los usuarios. Así ha quedado en evidencia durante los últimos meses, en los que se han realizado numerosas campañas en las que se intentaba engañar al internauta con temas relacionados con la pandemia. Ahora, los delincuentes se están aprovechando del interés en torno al «Cyberpunk 2077», el nuevo y polémico videojuego desarrollado por CD Projekt, para «hackear» los móviles con virus de tipo «ransomware». Un código que es capaz de secuestrar un dispositivo y solicitar a continuación un rescate a la víctima para que recupere el control.

El descubrimiento lo ha realizado la investigadora de la empresa de ciberseguridad Kaspersky Tatyana Shishkova, que ha encontrado en una tienda que se hace pasar por la Google Play, la oficial de aplicaciones para móviles de Android, una «app» que se hace pasar por el popular juego de rol que acaba de llegar a PlayStation 4, Xbox One, ordenador y Google Stadia; pero que no dispone de ninguna versión para «smartphone».

New Android #Ransomware disguised as #Cyberpunk2077 game.

Downloaded from fake website imitating Google Play Store.

Extension: .coderCrypt

Family: CoderWare/BlackKingdom https://t.co/JBudDP6vG1 pic.twitter.com/TdM4SAkFWl

— Tatyana Shishkova (@sh1shk0va) December 16, 2020