“Yo he decidido que realmente adoro Providencia y que por lo tanto voy a reelección. Yo ya me inscribí, sabiendo que Joaquín (Lavín) no se iba a inscribir, y esa ha sido una decisión totalmente consciente. Yo solamente voy a salir de Providencia si la ciudadanía decide que yo debiera acceder a otro puesto más alto”.

Con estas palabras, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) confirmó su intención de defender su puesto en la municipalidad en abril próximo, en la misma jornada en que su par en Las Condes, Joaquín Lavín, anunciara que tomará la decisión contraria para definirse como candidato presidencial.

Matthei, quien no ha ocultado su disponibilidad a ser considerada en la carrera por La Moneda, le deseó “de verdad, de corazón, a Joaquín lo mejor”. “Nosotros tenemos una relación de fair play, de cariño, y lo primero que quiero valorar es que esa relación de fair play hizo que en realidad yo estuviera enterada de esto”, contó.

“Cada uno ha tomado su decisión con pleno conocimiento. Le deseo lo mejor, creo que efectivamente el jugar limpio, jugar de cara al país, le hace muy bien a nuestro país”, añadió la alcaldesa. Matthei aseguró que sus planes son ir “de candidata a alcaldesa ahora y en abril veremos qué es lo que pasa”.

/psg