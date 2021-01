Desde hace semanas que existen intentos entre Chile Vamos y el Partido Republicano para formar una lista única de cara a la Convención Constitucional. Un proceso que ha sido complejo, pero que finalmente se zanjaría esta semana, a solo días del cierre del plazo para inscribir a los candidatos, que concluye el 11 de enero.

Quienes finalmente cedieron y permitieron que se abriera la puerta a José Antonio Kast para lograr el acuerdo electoral fue la Mesa de Renovación Nacional que este lunes aprobó por unanimidad una propuesta que permitiría que se presenten 13 candidatos del Partido Republicano en 11 distritos. En Chile Vamos buscan definir una lista única de constituyentes, sin negociación de cupos por partidos, sino que se “elegirán a los mejores” para alcanzar los deseados 2/3.

Pero no nació como iniciativa de la directiva sino que el humo blanco salió tras constantes presiones del sector que representa el senador Francisco Chahuán y el diputado Tomás Fuentes, entre otros, que lograron que se impusiera su mirada sobre la del desbordismo.

La Comisión Política de RN ratificó este martes la decisión tomada por la directiva, pero aún falta el voto definitivo del Consejo General que se iba a realizar el mismo martes, reunión que finalmente fue pospuesta para el jueves 7. Durante la comisión, quienes han impulsado la lista única del sector se sorprendieron al ver que Mario Desbordes hiciera un llamado a pactar con el partido de José Antonio Kast para la Constituyente argumentando que “el listado está compuesto por hombres y mujeres razonables”.

Quienes conocen cómo ha sido este proceso señalan que el cambio en la decisión de Desbordes justo el día en que el pacto fue aprobado, se debió a que sabía que el Consejo General iba a aprobarlo e iba a enfrentar una derrota en la interna del partido. De hecho, señalan que la ratificación de la Comisión no estaba clara, ya que Desbordes había convencido a algunos de sus miembros para rechazar el pacto electoral, pero que desde ayer en el chat de la comisión política ya habían algunos que mostraban su apoyo a la tesis del senador Chahuán de presentarse en una lista única.

De hecho fue el tuit del legislador por la V Región el que circuló entre los dirigentes de RN.

Una muy buena decisión de la directiva de @RNchile de haber escuchado nuestro planteamiento de ir en una lista unitaria a la futura elección de convencionales,desde Republicanos hasta movimientos de centro político.Debemos defender la libertad y democracia,y combatir el populismo — Francisco Chahuán (@chahuan) January 4, 2021

Declaran que detrás de esta “vuelta de carnero” de Desbordes habría razones de realismo político. Es un hecho que desde el 2 de noviembre José Antonio Kast ha declarado que no quiere ingresar a Chile Vamos ni pactar para el resto de las elecciones. Esto se trata solo de la Convención Constitucional. Aun así, desde el desbordismo insistían en que ir juntos podría generar una merma de apoyos desde el centro y, en este caso, de convencionales para el sector. Pero esto ha sido refutado por diversos modelos, de hecho existen estudios que muestran que de ir toda la derecha unida sería posible que se acercaran al 43% de los cupos de de la convención.

Tras el acuerdo logrado en la mesa directiva y en la comisión política de Renovación Nacional, el senador Chahuán, hizo un llamado a los consejeros a apoyar el pacto para lograr un acuerdo amplio y que “Chile Vamos tenga vocación de mayoría”.

“Hemos logrado el día de ayer que la mesa directiva haya dado luz verde para el acuerdo con republicanos. En el día de hoy la comisión política del partido ratificó la voluntad de nuestro conglomerado de sellar un pacto amplio con todas las fuerzas afines”. Y subrayó: “Nos hemos jugado con mucha fuerza para que Republicanos sea parte de nuestro pacto con miras a las elecciones de abril. La unidad es el camino”.

Otro de los que celebró la aprobación del acuerdo fue el diputado y vicepresidente del partido, Tomás Fuentes, quien dijo que “es una buena señal que Mario Desbordes se haya sumado a la solicitud que hizo la mesa directiva de RN, aceptando ir con toda la centroderecha incluyendo al Partido Republicano, en una sola coalición de cara a elección de constituyentes, la más importante de 2021”.

Este no fue el único golpe que tuvo el sector “desbordista” en estos días, ya que este lunes el consejo metropolitano rechazó la plantilla que proponía candidatos para concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores, rol en la que la diputada Paulina Núñez, cercana a Mario Desbordes, ha sido clave y marca también un revés en la mesa liderada por Rafael Prohens, quien asumió su cargo tras la partida de Desbordes a Defensa.

Considerando que el Consejo General de RN aprobaría la propuesta para incluir al Partido Republicano y que la UDI siempre se ha mostrado abierta a la lista única, incluso señalando que debieran tener más candidatos propios, ahora las dudas se centran en Evópoli, partido que tendrá su Consejo General hoy y que han sido los más reticentes a lograr este acuerdo.

Ponernos de acuerdo no es una opción, es una obligación. Así, podremos tener más candidatos que puedan defender a Chile en la elección más importante de los últimos 40 años”, señala Rojo Edwards, del Partido Republicano, a El Líbero.

Desde la directiva señalan que la decisión de RN no deja mucho margen de acción para Evópoli, ya que no tienen disposición de ser apuntados como quienes no permitieron la unidad de todo el sector en una elección que, se proyecta, será clave para los próximos 40 años. Aseguran que mientras más acotado el acuerdo, mejor para ellos, pero que las posibilidades están abiertas considerando que es un acuerdo circunstancial y que no se transmite a las otras elecciones.

Los 13 del Partido Republicano

Desde el Partido Republicano el hermetismo ha sido la tónica. No se ha entregado información sobre la aprobación o el rechazo hacia la propuesta lanzada por RN en la prensa, pero hay fuentes que dicen que es conveniente para ellos.

Rojo Edwards señala a El Líbero que desde hace meses que se está trabajando por lograr la unidad. “Los Republicanos somos partidarios de ir en lista unitaria de Constituyentes junto a Chile Vamos y los partidos regionales del sector”. Y enfatiza: “Ponernos de acuerdo no es una opción, es una obligación. Así, podremos tener más candidatos que puedan defender a Chile en la elección más importante de los últimos 40 años”.

Critica que no exista una postura única en Chile Vamos y señala que “cada partido parece pensar distinto y se traspasan las responsabilidades, unos a otros. Algunos están por la unidad y otros no es claro. Hoy no es el momento de la confusión, es el momento de la claridad”.

El Partido Republicano ha presentado más de 60 candidatos para enfrentar competitivamente la elección, pero solo podrían presentar 13 si se aprobara el acuerdo en los consejos generales de RN y Evópoli. Según Edwards, no es un tema de cupos “sino de elegir a los mejores candidatos para derrotar a la izquierda”. “La esperanza es lo último que se pierde y por eso es fundamental que nos sentemos a la mesa y definamos, en conjunto y no por la prensa, los mejores candidatos para la Convención. Ese es nuestro compromiso por Chile”, asegura.

Según proyecciones de datos de la elección de concejales de 2016, recabados por el diputado Tomás Fuentes, el acuerdo sería beneficioso para el Partido Republicano ya que si fueran en una lista separada y alcanzaran un 5% en cada distrito, no obtendrían ningún convencional y Chile Vamos perdería 9. Y en el caso de que compitieran en los 28 distritos con Chile Vamos y obtuvieran un 10% en cada distrito, obtendrían solo 9. Pero, si compiten con posibilidades reales en 11 distritos y no en 28 con posibilidad de 8 a 11 electos, sería “un negocio redondo, con menos esfuerzo electoral”.

Algunos de los 13 candidatos en 11 distritos que habría presentado el propio Partido Republicano como los más competitivos se han nombrado los últimos días, pero aún no existe una confirmación de parte de ellos. De quienes se habla con mayor seguridad son Antonio Barchiesi, secretario general del partido; la ex alcaldesa de Iquique, Myrta Dubost; y el doctor Juan Eduardo Monckeberg, hermano del embajador en Argentina Nicolás Monckeberg.

Otros de los que suenan como candidatos son la economista Cecilia Cifuentes, quien puso como condición ir en lista única; el abogado Luis Alejandro Silva; los ex diputados Gonzalo Ibáñez y Sergio Correa de la Cerda. También Matías Poblete quien es parte de la Fundación Chilena para la Discapacidad; Francisco Orrego, ex presidente del directorio de TVN; Jorge Muñoz, uno de los fundadores del partido, y el abogado Luis Fernando Sánchez.

