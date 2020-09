Cada vez que alguien escribe sobre los sueños es posible que se le venga a la mente Calderón de la Barca. Otros podrían pensar en la canción mítica de ‘Sweet Dreams’ de Eurythmics y los más millenials en “como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño”, de La Oreja de Van Gogh. Lo que está claro es que todo el mundo, aunque no se acuerde siempre, abraza a Morfeo cada noche.

Todos hemos sentido alguna vez curiosidad por este mundo extraño en el que nos adentramos cuando vamos a dormir. Fantasías, recuerdos y todo lo imaginable se vuelve real en esos lugares y momentos, a veces, incomprensibles. Lo imposible se hace posible. Se cree que generalmente tenemos varios por la noche y que cada uno dura entre 5 y 20 minutos, a pesar de que tendemos a olvidar la mayoría de ellos.

“Los detalles de los sueños no son aleatorios”, asegura la psicóloga y experta en el tema Lauri Loewenberg a ‘Well Good’. “Para ser claros, eso significa que cada vez que te has despertado contento porque has tenido momentos agradables, persiguiendo un donut relleno de chocolate blanco por Nueva York o reviviendo un recuerdo del instituto, no ha sido una coincidencia. Cada uno de ellos contiene una o más conclusiones clave para nuestra vida diaria”, añade.

“Tus sueños son como un segundo cerebro. Siempre están alerta y prestan atención. Las cosas que ignoramos durante el día salen a la superficie por la noche cuando tratamos de hablar con nosotros mismos para darnos información sobre lo que está sucediendo en nuestras vidas”, continúa. Por eso la experta ha decidido revelar la interpretación de los más comunes.

Caes al vacío

Da igual de dónde, pero seguro que más de una vez has soñado que te caías. Seguro que esta súbita y corta experiencia te ha hecho despertarte alarmado y con la respiración agitada. Un sobresalto que lejos de propiciar descanso nos llena de inquietud en la tranquilidad de la noche.

A pesar de que siempre se ha dicho que tiene que ver con la muerte, que se caiga un diente se relaciona con el miedo y la inseguridad

Puedes analizarlo casi literalmente. “Este tipo está conectado a un sentimiento de decepción. Es posible que hayas experimentado un mal trago últimanente con algo que te haya contado un amigo o un familiar y te sientas defraudado”, asegura la experta. “Si estás caminando por una playa con un tiempo espectacular y de repente hay un agujero negro que te traga, es un indicador de que algo en lo que tenías muchas esperanzas ha sido destruído”, añade.

Cuernos

¿Cuántas veces has soñado que tu novio o mujer te ha engañado? ¿Muy a menudo? “Esto ha provocado que muchos abofeteen a su pareja a primera hora de la mañana. No tomes estos sueños como una señal de que te están poniendo los cuernos literalmente, pero algo pasa en la relación y necesitas corregirlo. Seguramente sientes que hay algo en la vida de tu cónyuge que está invadiendo el tiempo que deberíais compartir juntos: mucho trabajo, días sin sexo, cansancio…”, explica.

Considera qué y no quién está infringiendo las normas de tu matrimonio o noviazgo, a no ser que tengas una buena razón para sospechar que tu compañero de vida te ha estado engañando que lo hizo en momento determinado o que lo hará. Piénsalo bien, quizá seas demasiado desconfiado.

Vuelas

“Quiere decir que estás eufórico por algo. Una señal de que te sientes ingrávido en tu vida diaria. Solemos soñar con volar cuando hemos superado algo que previamente nos había estado pesando o nos derribó en su momento haciéndonos la vida más dura. Te das cuenta de que puedes con ello y es posible alcanzar altas metas”, afirma.

Cada sueño contiene una o más conclusiones clave para nuestra vida diaria. Nada es aleatorio y tiene una posible interpretación

Otros psicólogos aseguran que este tipo de sueños que tienen que ver con un objetivo final son los que se dan cuando vuelas como si estuvieras nadando. Te esfuerzas y lo consigues, al igual que en tu vida real. Si por el contrario agitas los brazos, es posible que no estés satisfecho y tengas deseos de libertad e independencia. Si los abres, puede significar que eres una persona amable y generosa, pero abierta al cambio.

Te persiguen

Si hay alguien que va detrás tuya rápidamente cuando estás dormido, es más que probable que estés evitando hacer algo de tu día a día. Ya sea que estés haciendo todo lo posible para detener una confrontación o postergar tu lista de tareas pendientes en el trabajo… Tu mente lo sabe y te lo está mostrando.

Lo que te está persiguiendo también puede ser indicativo de qué o a quién estás intentando esquivar. Loewenberg pone un ejemplo: las serpientes. Si este animal es el que no te deja en paz puede ser símbolo de que te rodean personas tóxicas (especialmente hombres). “Está claro que es bastante desagradable porque todo el tiempo te sientes atemorizado y angustiado. Suele presentarse en momento de tensión emocional”, explica.

“Es posible que también signifique algo positivo: un cambio. Puede que sea una solución o la libertad para elegir una nueva vida sin temores y sin inseguridad. A menudo buena suerte y felicidad, aunque te deje una mala sensación”, añade.

Muerte

Tranquilo, no es un presagio. En la cultura popular se dice que si sueñas con la muerte de un familiar, en realidad le estás alargando la vida. Según la psicóloga, el significado de esto es que estás cerrando un capítulo en tu vida. Es un símbolo de finalización y renacimiento.

Las cosas que ignoramos durante el día salen a la superficie por la noche cuando tratamos de hablar con nosotros mismos para saber qué sucede

“Muchos se asustan y creen que están viendo el futuro o algo así, pero recuerda que todo esto tiene otro lado. No interpretes los sueños literalmente porque estarás perdiendo el mensaje”, comenta.

Dientes que se caen

Seguro que has escuchado más de una vez que si soñabas esto significaba que alguien iba a morir. Tranquilo, seguramente no. Siempre se ha interpretado de manera equivocada porque se asocia al miedo al fin de una vida. Lo cierto es que cualquier viaje onírico que involucre tu boca significa que te arrepientes de algo. Puede ser un comentario pasajero o un cotilleo que no debería haber ocurrido, pero “ese miedo a haber estropeado algo por tu culpa te come por dentro”.

Casi siempre se relaciona con la inseguridad. Debes tener en cuenta que son una de las partes más duras y estables del cuerpo. Por tanto, cuando nuestro inconsciente evoca que estos pueden caerse lo que nos está indicando es que, en estos momentos, incluso lo más resistente puede desprenderse.

