El directorio de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones aceptó la renuncia de Pedro Atria Alonso y nombró a la economista y PhD de la Universidad de Chicago, Alejandra Cox Anwandter, como la primera mujer en liderar la asociación gremial.

“Hemos vivido tiempos desafiantes que nos han permitido acercarnos a los más de 11 millones de afiliados, entregándoles información oportuna y clara. Hoy, con la llegada de Alejandra seguiremos avanzando en el aporte de nuestro gremio a nivel país y por sobre todo, en seguir cuidando y haciendo crecer los ahorros previsionales de los trabajadores”, aseguró Atria.

El nombre de Alejandra Cox surgió de la búsqueda entre varios candidatos a liderar la asociación, proceso que encabezó el mismo Atria y que es parte de la renovación permanente del gremio. En esa línea, el ahora ex timonel destacó el “marcado perfil técnico” de su sucesora.

Por su parte, Cox expresó que “Chile, al igual que otros países, enfrenta una crisis por envejecimiento. Las Administradoras de Fondos de Pensiones son actores centrales del sistema previsional, sus conocimientos y experiencia son un aporte fundamental a una discusión profunda y seria para mejorar el actual sistema mixto y las pensiones de todos los trabajadores”.

Alejandra Cox es Ph.D en Economía de la Universidad de Chicago además de Ingeniera Comercial y Licenciada en Economía de la Universidad Católica de Chile.

En su amplia trayectoria académica, destaca el haber ejercido entre los años 1986 y 2015 como profesora de Economía en la Universidad Estatal de California de Long Beach. Además, es fideicomisaria de la Junta Directiva de Hotchkis & Wiley Capital Management y miembro del Comité Financiero de la Fundación Queenscare.

Es autora de más de 30 artículos profesionales y coautora de varios libros, incluyendo The Gender Impact of Social Security Reform (2008) y Monetarism and Liberalization: The Chilean Experiment (1987), ambos publicados por la Universidad de Chicago.

Mientras que su investigación más reciente aborda los nuevos sistemas de pensiones, las reformas al mercado laboral, y el desempeño de estos mercados en economías emergentes y en transición.

/psg