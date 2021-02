El presidente de Estados Unidos, Joe Bien, anticipa una “extrema competencia” con China, pero no quiere un conflicto entre las dos principales potencias del mundo, según una entrevista con CBS difundida el domingo. “No tiene, y no lo digo como una crítica, sino que es una realidad, un solo hueso democrático en su cuerpo”, agregó Biden.

“No lo voy a hacer de la forma en que (Donald) Trump lo hizo. Vamos a centrarnos en las reglas internacionales”, aseguró sobre la competencia con China que, adelantó, “será extrema”.

El norteamericano explicó que aún no ha hablado por teléfono con el presidente chino desde que tomó posesión el pasado 20 de enero porque “no ha tenido ocasión”. Pero aseguró que no hay ningún motivo en particular para esta decisión e insistió con que busca una relación con China diferente a la de su antecesor en el cargo, Donald Trump.

La entrevista completa será emitida esta tarde poco antes de la Super Bowl, la competición de fútbol americano que paraliza el país.

Biden ha mantenido conversaciones con numerosos dirigentes mundiales desde su toma de posesión, incluido el presidente ruso, Vladimir Putin, pero hasta el momento no ha hablado con Xi.