Estos son los puntajes asignados por el portal Racing de alma tras el empate de Racing ante Aldosivi en la Copa de la Liga Profesional. Acá, El Uno X Uno de Racing 2 – Aldosivi 2.

1-Gabriel Arias (5,5): Buena respuesta en un mano a mano con Indacoechea y buena tapada a Braida en el PT.

4-Iván Pillud (2,5): Quedó pagando con Braida en el 1-0. Sufrió mucho por su zona y nunca pudo ser profundo. Partido para el olvido.

30-Leonardo Sigali (5): En el primer tiempo, como todo Racing, sufrió en defensa. En el 2-1 se pasó un poco, pero lo lógico ya que Andrada ya había esquivado al arquero.

6-Lucas Orban (5): Otro que sufrió en el PT. En el ST mostró solidez de arriba y fue fuerte al piso.

35-Lorenzo Melgarejo (4,5): Cabeazazo fuerte y cerca del palo. NO sufrió demasiado por su zona pese a no sentir la posición. Cuando pasó al medio buscó, pero no fue claro.

23-Nery Domínguez (3,5): Dejó un hueco gigante y muy solo a Maciel en el 1-0. Se lo notó lentó y llegó tarde muchas veces. Lejos de su nivel.

19-Leonel Miranda (4,5): Arrancó mal, pero intentó manejar la pelota por momentos. Condujó dos contras en el PT. Terminó retrasado, jugando de cinco.

7-Héctor Fértoli (3,5): Por su zona Racing no tuvo profundidad y perdió siempre con Insúa. Tampoco rindió a la izquierda y salió.

10-Matías Rojas (6): Dos perdidas en el medio peligrosas. Fantástico taco y gran corrida que terminó en corner. Bombazo de tiro libre que le sacó bárbaro Pocrnjic. Gran centro a la cabeza de Copetti para el 1-1.

28-Tomás Chancalay (6,5): Participativo en el primer tiempo, intentó darle pimienta al ataque. Intentó siempre hasta que se le dio: bombazo para poner el 2-2. Y tuvo una más sobre el final que le sacó bien el arquero rival.

22-Nicolás Reniero (3): Muy flojo lo del delantero que tuvo ninguna clara y definió mal. Apenas un poco de voluntad para presionar arriba.

Los puntajes de los suplentes de Racing ante Aldosivi

Reniero fue de lo peor de la Academia.

9-Enzo Copetti (7): Mucha voluntad y vehemencia para ir a presionar. Lindo cabezazo para poner el 1-1 con tan sólo ocho minutos en Racing. Generó la falta del 2-2. Con eso le alcanzó para ser el mejor. Tuvo el 3-2, pero definió mal.

3-Eugenio Mena (3): Pésimo y tibio pase atrás. Dejó corta la pelota y se la cedió a Andrada para el 2-1 de Aldosivi. Lo salvó Chancalay con el tiro libre que le dio el empate.

18-Ezequiel Schelotto (5): Por momentos jugó casi de extremo. Atacó con criterio.

26-Carlos Alcaraz (5,5): Mostró movilidad, ganas y dinámica, algo que faltó en el PT.

34-Maximilano Lovera (5): Interesante en algunos movimientos por la izquierda del ataque. Se necesita más de él.

DT: Juan Antonio PIzzi (5): No se entendió a qué quiso jugar en el primer tiempo. Defendió mal, atacó mal y fue superado. En el ST acertó con Copetti y en dejar a Chancalay en cancha. Alcaraz entró tarde y Mena, sin continuidad, falló en el gol.

