Ha llegado ese temido momento. Has pasado la frontera de los 30 y ahora tienes ese miedo atroz a no ser capaz de superar la crisis de los 40. Te miras esas arrugas en la comisura de la boca, las patas de gallo, alguna cana y, efectivamente, una barriga incipiente, una curva de la felicidad, vestigio de los días en que sales de cañas y te tomas más de la cuenta. ¿Puede arreglarse de algún modo?

Sí. Lo cierto es que solo tienes que llevar a cabo un trabajo diario que no tiene por qué ser forzosamente duro. Así lo cuenta el entrenador personal Jeffe Bercovici en la revista masculina ‘Men’s Health’, donde señala que, como cuenta en su libro ‘Play On’, solo tienes que seguir una serie de consejos muy sencillos para poder encontrarte con energías renovadas y seguro de tu físico.

Periodización

“¿Qué significa? Solo se trata de un programa estructurado para que puedas conseguir la mejor forma física”, explica Jeff. “Para mí es bastante sencillo, aumenta gradualmente el entrenamiento y prepara tu cuerpo para las necesidades físicas. No te fuerces jugando al fútbol, por ejemplo, porque es mucho mejor conocer tus limitaciones que hacerte daño y pasarte una temporada completa sin ejercitarte, ¿no?”.

Lo que propone por tanto es evitar la fatiga e ir mejorando tu rendimiento poco a poco. Si el primer día puedes ir en bici treinta minutos, quizá dentro de dos semanas hayas batido tu propio récord, pero haciendo las cosas con cabeza.

Recuperación

También es vital. “Cada persona, según el ejercicio que haga, termina de una manera el entrenamiento. Que hagas yoga y no un trabajo de pesas, por ejemplo, no implica que no tengas que usar un tiempo determinado para recuperarte. Es tan importante como el ejercicio en sí. “Yo tengo mi armario lleno de tiras, bandas, rodillos de espuma y bolas de lacrosse. A veces, cuando no tenemos mucho tiempo, es normal extender el entrenamiento y saltarse el estiramiento, pero esta idea debe cambiar”, explica el entrenador.

Alta intensidad

Quizá pienses que, de ese entrenamiento de una hora que te has propuesto hacer, una gran cantidad debe estar enfocada al ejercicio de alta intensidad para adelgazar. No es cierto. “Aproximadamente el 80% del ejercicio debe hacerse a una intensidad muy baja” dice Jeff. “Si no, comenterás el error más común de los atletas, ir demasiado duro y luego tener problemas de salud”.

Si quieres evitar perder músculo una vez llegado a los 40 años añade proteínas a tu dieta y ten cuidado con excederte en el entrenamiento por las lesiones

“Yo hago mis entrenamientos más cortos e intensos de lo que solía. Lo que aconsejo es perfeccionar habilidades específicas y corregir otras debilidades, por lo que no está mal apuntar antes aquello que te parece importante para poder trabajar en ello”.

La dieta

Por supuesto. Jeff asegura que no hay que fiarse de esas dietas milagro que nos cuentan que siguen los atletas. Si está comiendo una dieta saludable: muchas frutas y verduras diferentes, granos enteros, sin excederse en el azúcar o los productos procesados, probablemente esté bien. Pero si quieres evitar perder músculo a medida que envejeces, vale la pena hacer un par de ajustes, por ejemplo, añadir proteínas.

Evita las lesiones

“De nuevo, si tienes algún historial de problemas, roturas o limitaciones físicas es fundamental que trates de paliarlas” indica. “En lugar de agregar peso a un ejercicio es mejor que incorpores un elemento de equilibrio. Centrarte en los grupos musculares más pequeños no es la receta para ser el nuevo Hulk, pero quizá sea más conveniente, pues es excelente para desarrollar fuerza y evitar lesiones”.

Cambia

Desafiar a tu cuerpo de la misma manera día tras día durante décadas está bien, pero no conseguirás grandes resultados. Sin embargo, si te pones a prueba cada día de una manera distinta encontrarás una forma mucho mejor de mantenerte en forma.

“La ciencia aún no ha conseguido rejuvenecernos, -esperemos que esté en ello-” explica el entrenador. “La búsqueda es nuestra y, conseguir mantenernos más en forma, mejores y más rápidos es por ahora lo que tenemos más cercano a una fuente de la juventud”.

Y para correr

Correr es un ejercicio estupendo para mantenernos en buena forma y, además no requiere de gran esfuerzo físico o económico. Se puede hacer en cualquier lugar y momento. “Ojo, esto es importante”, dice. “Veo antiguos corredores con suelas de zapatilla más gordas que un libro de ‘Juego de Tronos’. Esa no es la clave, lo fundamental es tener un poco de amortiguación y, por supuesto, aprender a golpear el suelo con la parte media del pie o la puntera en lugar de con el talón. Correr es uno de los mejores ejercicios que se pueden hacer cuando se llega a la mediana edad”.

