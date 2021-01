El Minsal informó este jueves nuevos ajustes en el Plan Paso a Paso del Gobierno, que hace avanzar o retroceder de fase a distintas comunas del país, según los criterios epidemiológicos vigentes.

De esta manera, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció modificaciones para 22 comunas. Las que avanzan, lo harán a partir del lunes 1 de febrero, y las que retroceden, a partir del sábado 30 de enero, en ambos casos, a partir de las 05:00 horas.

Retroceden a cuarentena

A partir del sábado 30 de enero a las 05:00 horas:

Atacama: Diego de Almagro

Maule: San Clemente

La Araucanía: Vilcún y Padre Las Casas

Los Lagos: Purranque

Retroceden a Transición

A partir del sábado 30 de enero a las 05:00 horas:

O’ Higgins: Pichilemu y Graneros

Ñuble: Quirihue

Biobío: Santa Juana y Santa Bárbara

La Araucanía: Cunco y Collipulli

Los Lagos: Palena, Chaitén y Futaleufú

Avanzan a Preparación

A partir del lunes 1 de febrero a las 05:00 horas:

Región Metropolitana: Ñuñoa, Peñalolén, La Reina

O’ Higgins: Chépica

Biobío: Florida y Yumbel

Magallanes: Cabo de Hornos

¿Qué implica la etapa de “Preparación”?

En el caso de la fase “Preparación”, no se restringe la movilidad de las personas ningún día de la semana, pero se mantienen las restricciones sanitarias.

Es decir, las personas pueden salir de lunes a domingo sin hacer uso de un permiso de comisaría virtual, pero deben mantener distancia física, usar mascarillas, hacer lavado frecuentes de manos o utilizar alcohol gel.

En resumen, podrán desplazarse sin restricciones, salvo en horario de toque de queda, el que comienza a las 22.00 horas y termina a las 05:00 horas. Para estos efectos, sigue siendo obligatorio que utilicen salvoconducto en caso de tener que salir en este bloque horario.

¿Qué se puede hacer en Preparación?

Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena. Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.

Participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos, menos en horario de toque de queda. También se puede hacer viajes interregionales solo a comunas que estén en pasos 3, 4, 5.

Realizar actividad deportiva solo en lugares abiertos, y participar en deportes colectivos con máximo 25 personas. Sin público. Residentes de Centros Sename pueden salir hasta 5 veces/semana, con supervisión. También se permiten visitas de vínculos significativos y salidas con fines laborales.

Residentes de Eleam pueden salir a caminar 2 veces a la semana por máximo 2 horas y 200 m. a la redonda, y pueden recibir visita de 2 personas, 2 veces a la semana. Oficios, ritos, seminarios y ceremonias de hasta 2 horas cumpliendo aforo de una persona cada 4m2, con máximo 100 personas en lugar abierto y 50 en lugar cerrado. Ubicación fija de los asistentes y sin consumo de alimentos.

¿Qué puede funcionar en mi comuna?

En este paso, pueden funcionar: Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público. Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena.

Atención de público en restaurantes, cafés y análogos solo en terrazas y lugares abiertos, asegurando al menos 2 metros entre las mesas. Pueden funcionar en interiores solo con 25% de su capacidad, al menos 2 metros de distancia entre las mesas, con estadía máxima de 2 horas y una ventilación natural permanente. Todo lo que funcione, debe ser siguiendo los protocolos establecidos.

Prohibiciones que se mantienen

En este paso, según detalla el Minsal, se mantienen las siguientes prohibiciones: Prohibición funcionamiento de clubes y centros de día de Adulto Mayores; de cines, teatros y lugares análogos, además de pubs, discotecas y análogos, y de gimnasios abiertos al público. También se prohíbe la actividad deportiva en lugares cerrados.

También está prohibida la atención de público en lugares cerrados de restaurantes, cafés y análogos que no tengan ventilación natural permanente. Asimismo, se prohíbe la realización y participación de eventos, reuniones sociales y recreativas, oficios, ritos, seminarios y ceremonias con más personas de las permitidas, y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda.

La entrada y salida a Centros Sename y Eleam sin supervisión. Las clases presenciales de establecimientos educacionales de educación básica y parvularia, solo excepciones solicitadas por el sostenedor y previa factibilidad sanitaria informada por el Minsal.

