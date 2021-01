En 2016, la Mutual UFO Network, la organización más importante que investiga avistamientos de ovnis, publico una sorprendente imagen que mostraba un misterioso objeto volador sobre la montaña en Waikane, Hawái. Esto provocó un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos consideraron que se trataba de una evidencia de que hay una base extraterrestre en Hawái. Expertos en la materia también dijeron que las montañas más importantes del planeta se ocultan accesos para la entrada y salida de naves procedentes de otros mundos.

Y avistamientos como este han llevado a Hawái a ser apodado como el Santo Grial de los ovnis. De hecho, se construyó una plataforma de aterrizaje para ovnis en la Isla Grande de Hawái en caso de que los extraterrestres nos “visiten”. La idea era anunciar al mundo y al universo que Hawái es un país neutral, por lo que creen que podrían intermedian para establecer relaciones pacíficas con todo el mundo. Sin embargo, también hay algunos casos en los que varias personas son testigos de los ovnis más allá de su base. Y esto es lo que ha ocurrido en la isla hawaiana de Oahu.

OSNI en Hawái

Varias personas presenciaron y grabaron en video un objeto volador no identificado de color azul brillante que flotaba sobre los cielos de Oahu el martes pasado, antes de que cayera al océano, lo que los llevó a llamar a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y al servicio de emergencia 911.

El avistamiento ocurrió a las 20:30 hora local y los videos muestran un extraño objeto tanto en el cielo como en el agua. Se puede escuchar a Misitina Sape, quien grabó uno de los videos en la ciudad Nanakuli, diciendo: “Algo está en el cielo. ¿Qué es eso?”, según informa el programa informativo Hawaii News Now.

Otra mujer llamada Moriah también vio el objeto pasando sobre Princess Kahanu Estates y dijo que avisó a su marido porque le llamó la atención a la velocidad que viajaba.

“Miré hacia arriba y luego dije ¡oh! Empecé a llamar a mi marido y a ellos porque estaban todos en el garaje”, describió Moriah. “Yo estaba como hey. Ven a buscar allí. Mira si ves lo que yo veo. Todos dijeron que sí No sé qué fue. Este iba tan rápido”.

Los funcionarios de la Administración Federal de Aviación dijeron a Hawaii News Now que estaban informados sobre el avistamiento, pero que no tenían constancia de ningún incidente o accidente aéreo en esta área en ese momento. Pero varios testigos más informaron haber visto un gran objeto azul caer del cielo hacia el océano.

Moriah siguió al ovni, que se desplazaba en silencio y que parecía ser más grande que un poste de teléfono, durante un kilómetro hasta que cayó al océano. Después de que los agentes de policía se personarán al lugar, Moriah vio una segunda luz, de color blanca, proveniente de la misma dirección que el objeto de color azul.

“Mi marido miró hacia arriba y vio venir al blanco”, continuó explicando Moriah. “El blanco era más pequeño. Venía en la misma dirección que la azul”.

Un portavoz de la policía de Honolulu dijo que no había información sobre el objeto y el portavoz de la FAA, Ian Gregor, explicó que la agencia recibió un informe policial el mismo martes por la noche sobre un posible avión estrellado en el área, pero que ningún avión desapareció de los radares. Y tampoco hay informes de aviones atrasados ​​o perdidos.

Hasta el momento nadie tiene una explicación lógica y racional sobre el verdadero origen del objeto, aunque no tardarán mucho, en un intento desesperado para evitar la propagación de noticias relacionadas con los extraterrestres. Pero investigadores y expertos en la materia aseguran que el OVNI realmente es un OSNI, que simplemente significa objeto sumergido no identificado. Estos tienen las mismas características que un objeto volador no identificado, pero con la capacidad de maniobrar dentro de cuerpos de aguas.

El famoso accidente de Shag Harbour en Nueva Escocia en 1967 es quizás el ejemplo mejor documentado de lo que son naves de otro mundos que maniobran en nuestros océanos. De hecho, el incidente de Shag Harbour es una de las pocas veces que las autoridades investigaron exhaustivamente.

Pero el evento que ocurrió en Shag Harbor no es la única vez que se han informado objetos sumergidos no identificados, y ni siquiera es la primera. Extrañas naves submarinas han perseguido submarinos militares tal como lo han hecho con nuestros aviones y han seguido al barco más poderoso de la Marina de los EE.UU. Incluso se dice que Cristóbal Colón vio luces y objetos extraños que entraban y salían del mar en su viaje a América. Desde Colón hasta Shag Harbour y hasta nuestros días, la gente está viendo extrañas naves no solo en el cielo sino también en el océano.

¿Podría ser el incidente ocurrido en Hawái más que una simple visita extraterrestre? ¿Es posible que existan bases, o incluso ciudades enteras, en las partes más profundas del fondo del océano Pacífico? ¿Se están preparando para la “Gran Revelación”?

