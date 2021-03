En la mañana del 30 de junio de 1908, el mayor impacto espacial en la historia registrada ocurrió en una parte remota de Siberia, Rusia. La explosión tuvo lugar sobre la taiga de Siberia oriental, escasamente poblada, sobre el río Tunguska Pedregoso de Siberia, en lo que hoy es el Krai de Krasnoyarsk. La explosión derribó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros de bosque. Los testigos informaron haber visto una bola de fuego, una luz azulada, casi tan brillante como el sol, moviéndose por el cielo, seguida de un destello y un sonido similar al fuego de artillería. Junto con el sonido, hubo una poderosa onda de choque que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y derribó a la gente. La explosión en el cielo fue como nunca antes se había visto.

Aunque no se encontró ningún cráter, todavía se clasifica como un evento de impacto, y se cree que fue causado por un asteroide (o cometa) entrante, que en realidad nunca golpeó la Tierra sino que explotó en la atmósfera, causando lo que se conoce como una ráfaga de aire, de cinco a diez kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Aunque el supuesto asteroide no cayó directamente a la Tierra per se, la explosión atmosférica fue suficiente para causar un daño masivo al bosque de la región. Pero la realidad es que más de 110 años después, no tenemos una respuesta definitiva. Cada año surgen más y más teorías nuevas sobre Tunguska, desde cometas hasta pruebas nucleares, pero sin resultados. Sin embargo, ahora hemos sabido la verdad de lo ocurrido.

La verdad revelada

Hace unas semanas, la CIA desclasificó varios miles de documentos antiguos, una vez más, gracias a los esfuerzos de Black Vault. Pero un documento en particular menciona la posibilidad de que el evento Tunguska fue causado por ovnis. Las dos páginas en cuestión (quedes leer aquí) describen una investigación particular sobre el evento Tunguska de la década de 1960 por parte de la Unión Soviética. Aborda la historia de los avistamientos ovnis, pero enfatiza la explosión de Tunguska como el fenómeno ovni más notable de la historia.

El punto focal de este documento desclasificado son un par de frases que describen el vuelo del meteorito Tunguska. Basado en el análisis de observaciones de todo el territorio soviético e investigaciones adicionales, se cree que el objeto de Tunguska realizó una maniobra mientras caía del cielo. El archivo de la CIA continúa con la opinión de los autores de que si el gobierno confirma que la explosión de Tunguska fue un OVNI, plantearía una variedad de nuevos problemas importantes en todo el mundo. El autor expresa su preocupación de que si se confirma la existencia de extraterrestres, traería caos y fatalidad.

El documento termina sugiriendo, casi obligando, que todas las afirmaciones sobre ovnis relacionadas a la explosión de Tunguska deben descartarse y olvidarse. Según el autor, la investigación debe ser estrictamente científica y no hay lugar para nada extraordinario. Con todo, el documento desclasificado de la CIA demuestra que un OVNI fue el causante de tal explosión. Desafortunadamente, nunca se confirmó oficialmente que el bólido de Tunguska realizara una maniobra, pero en base a este documento, está claro que fue así.

El OVNI de Tunguska

Los nuevos documentos desclasificados de la CIA no dejan de sorprendernos, pero sin duda alguna el OVNI de Tunguska es uno de los más interesantes. Desde hace décadas, varios expertos de diferentes campos han expresado sus opiniones y algunos sugieren esta versión: un OVNI (nave espacial extraterrestre) intentaba despegar y se estrelló. Pero hay otra posibilidad. Existe un departamento oficial en Siberia llamado “Fenómeno espacial de Tunguska”. Hace unos 16 años, el presidente de esta organización presentó su propia versión. Sugirió que una civilización alienígena ubicada en la taiga siberiana nos protegió de la destrucción al hacer estallar el meteorito. Según él, un OVNI chocó deliberadamente con el meteorito Tunguska para protegernos.

Y otra teoría, sugerida por uno de los primeros investigadores en realizar una expedición hace 100 años. Afirmó que el evento Tunguska fue provocado por extraterrestres para expandir nuestro conocimiento. El problema es que la humanidad no está preparada para este conocimiento y solo se nos revelará cuando alcancemos el estado de avance necesario. Por supuesto, solo son teorías ya que el problema es que es posible que nunca sepamos lo que realmente sucedió. Después de todo, ninguna de las más de 50 expediciones descubrió absolutamente nada, ni restos de ovnis ni meteoritos, que sepamos.

Al final, ¿alguna vez sabremos la verdad? Si la CIA o cualquier otra inteligencia descubrió algo más, claramente lo están ocultando. Pero, ¿qué encontraron cuando no quedaban restos? Además, la explosión de Tunguska ocurrió mucho antes que la tecnología avanzada de hoy. Todos los investigadores tienen que trabajar con los informes de testigos de hace 100 años y 2200 kilómetros cuadrados de bosques destruidos.

La explosión de Tunguska fue solo uno de los muchos fenómenos extraordinarios que ocurrieron en 1908, pero estos otros eventos son un tema para otro momento. ¿Los expertos encontrarán alguna vez una respuesta? Yo personalmente lo dudo.

