«Es importante saber que voy a salir debido a que no he violado ninguna ley, todas sus hipótesis son dictatoriales, violadoras de derechos, violadoras de leyes. Yo voy a exigirle a los segurosos y a la policía mi derecho a movimiento (…) he estado todos estos días en mi casa pero ya me obstiné de estar dentro de mi casa que no es un calabozo». Esta declaración la hacia este martes el artista independiente, líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara. Lo hacía a través de las redes sociales antes de dejar su casa donde llevaba días acosado, sin poder salir por miedo a ser detenido nuevamente, como ha sucedido con otros compañeros. Y, como él esperaba, fue detenido y llevado a un lugar remoto, donde le advirtieron de que no siguiera atacando al régimen, y recibió «miles de amenazas. Y le dije [al agente de la Seguridad del Estado] que yo estaba listo para lo que fuera», relató después Otero Alcántara a través de las redes sociales, tras ser liberado.

Esta es la táctica que ha estado utilizando la Seguridad del Estado durante las últimas semanas para amedrentar a los miembros del MSI que tras una huelga de hambre para pedir la liberación de Denis Solís y que fue rota por la policía el 26 de noviembre, logró movilizar a cientos de artistas y simpatizantes dando lugar a lo que se conoce como el grupo del 27-N. Una coalición de artistas que ha reclamado ante el ministro de Cultura derechos como la libertad de expresión, de creación y el derecho a la libertad política. Tras sustituir a los artístas críticos por otros actores más afines al régimen, este comenzó una ola de represión, acoso y detenciones para neutralizar la movilización más importante que ha habido en los últimos años en la isla, que ha sido recogida por multitud de medios, dentro y fuera de Cuba, y ha estado en el foco de atención de la comunidad internacional.

No hay día en que las redes sociales no alerten sobre la detención de un artista, de un periodista independiente o un activista, o la denuncia de alguno de ellos, con vídeos y fotos, del acoso de coches de policía apostados a la puerta de sus casas, como ha expresado de manera reiterada la artista plástica Taniga Bruguera, una de las figuras más conocidas del 27-N, que ya ha sido detenida en tres ocasiones.

Arresto domiciliario

«Los miembros del Movimiento San Isidro, el grupo de artistas, académicos y otros pensadores alternativos cubanos que atrajeron la atención mundial al realizar una protesta poco común frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, así como los periodistas independientes que cubren su historia, se encuentran en niveles alarmantes de vigilancia y se enfrentan a ser arrestados por la policía y los agentes de la Seguridad del Estado si abandonan sus casas, lo que equivale a arresto domiciliario», denunció este martes Amnistía Internacional, una de las ONGs que ha criticado el aumento de la represión.