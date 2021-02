Es indiscutible que los pilotos de aviones comerciales han tenido encuentros con lo imposible, misteriosos objetos voladores que desafían todas las leyes de la física. Incluso en muchos casos, los pilotos se ven obligados a realizar maniobras evasivas para evitar el impacto. Lo que mucha gente no sabe es que después de que los pilotos comerciales comenzaran a compartir sus experiencias OVNI, se fundó el Centro Nacional de Informes de Aviación sobre Fenómenos Anómalos (NARCAP, por sus siglas en inglés). Esta organización sin fines de lucro ofrece un lugar de información confidencial para pilotos, tripulaciones y controladores de tráfico aéreo que no saben abordar sus experiencias con ovnis. NARCAP no publica registros que revelen públicamente los nombres de los pilotos que informaron incidentes. Según detalla en su página web, el objetivo es hacer que los vuelos sean más seguros para los pasajeros ya que están convencidos de que los fenómenos aéreos cercanos inexplicables representan una amenaza potencial para los aviones comerciales y privados.

En varios casos, el OVNI o los fenómenos aéreos inexplicables se acercaron lo suficiente a un avión y produjeron algún tipo de efecto electromagnético en ciertos instrumentos de la cabina. Es más, aproximadamente entre el 5 y el 9 por ciento del total de avistamientos tienen algún tipo de influencia electromagnética en la cabina. Y esto mismo es lo que ha ocurrido esta semana, cuando un avión de pasajeros de la aerolínea estadounidense American Airlines tuvo un encuentro cercano con un objeto volador no identificado mientras volaba sobre la tierra de los avistamientos extraterrestres, Nuevo México.

OVNI cilíndrico sobre Nuevo México

El autor de un blog centrado en el espacio y la inteligencia, Deep Black Horizon, publicó la noticia al grabar una transmisión de radio un piloto del avión American Airlines informando sobre un objeto extraño que volaba por encima.

“¿Tiene algún objetivo aquí? Acabamos de tener algo que nos pasó”, dice el piloto en el fragmento audio. “Odio decir esto, pero parecía un objeto largo y cilíndrico que casi parecía un tipo de misil de crucero moviéndose muy rápido sobre nosotros”.

Los registros de vuelos indican que en el momento de la transmisión, que ocurrió durante la tarde del domingo 21 de febrero, el vuelo 2292 de American Airlines se encontraba a 11.200 metros sobre Nuevo México, justo al oeste de la ciudad de Clayton. Si bien hay cierta actividad de misiles militares en el estado, según Deep Black Horizon no hubo ninguna presencia significativa de aviones militares en los registros de aviación de la Administración Federal de Aviación (en inglés, Federal Aviation Administration, FAA).

Generalmente, si se realiza una prueba militar, se notifica a la FAA para garantizar que los vuelos comerciales no interfieran. Un portavoz de American Airlines inicialmente dijo la cadena de televisión local KVII-TV que había ninguna evidencia de que la transmisión de radio realmente proviniese de uno de sus aviones. Pero poco después de esta declaración, cambio la versión y confirmó que la grabación de audio es, de hecho, del vuelo 2292. Aún más interesante, mencionaron al FBI.

“Después de un interrogatorio con nuestra tripulación de vuelo y la información adicional recibida, podemos confirmar que esta transmisión de radio fue del vuelo 2292 de American Airlines el 21 de febrero”, dijo un portavoz de American Airlines a Fox News en un comunicado. “Para cualquier pregunta adicional sobre esto, le recomendamos que se comunique con el FBI”.

Fox News se puso en contacto con el FBI, sin embargo hasta el momento no ha querido comentar el incidente. Por ahora, nadie puede confirmar cuál era el objeto que se movía rápidamente, pero esta no es la primera vez en los últimos años que los pilotos han visto fenómenos inexplicables mientras sobrevolaban Nuevo México.

Hubo un incidente similar que ocurrió en la misma área hace casi tres años, cuando un avión Learjet y un avión de pasajeros tuvieron encuentros cercanos con un objeto no identificado. El piloto del Learjet, que volaba para la aerolínea Phoenix Air, describió el encuentro a los medios de comunicación locales. Por su parte, los pilotos de la Marina de los EE. UU. también informaron de encuentros similares frente a la costa este en los últimos años.

Los expertos en la materia dicen que es poco probable que un misil de prueba errante pudiera haberse aventurado en el espacio aéreo comercial, y dijo que también es muy improbable que el objeto fuera algún tipo de avión secreto. La zona de operaciones militares Mount Dora está ubicada cerca de donde la tripulación de American Airlines observó el objeto, pero los pilotos habrían sido alertados de que el espacio aéreo restringido estaba “caliente”, un término utilizado para la presencia militar en los cielos. Y en octubre de 2017, cazas F-15 investigaron la presencia un misterioso objeto volador que varios pilotos de aerolíneas comerciales informaron sobre el norte de California y Oregón.

Como podemos observar, algo extraño está ocurriendo en los cielos de Nuevo México. Cada vez hay más presencia de extraño objetos voladores no identificados que se están acercando peligrosamente a los aviones, sin que nadie sepa lo que son, o por lo menos estos es lo que nos dicen.

