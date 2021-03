Evelyn Matthei es uno de los cinco nombres que aspiran ser el/la candidato/a oficial de Chile Vamos en las próximas elecciones presidenciales.

La alcaldesa de Providencia asegura que a ocho meses de los comicios, no hay nada claro, y que a ella le gusta tomar las decisiones “con la mayor cantidad de información sobre la mesa”.

“Aunque he dicho bastante claro que no acepto que me bajen por secretaría, mi decisión final de si voy a las primarias o no, la tomo después del 11 de abril”, dijo Matthei en entrevista con El Mercurio agregando que “hay muchas cosas que van a decantar” en esa fecha porque son cuatro elecciones.

Para ella estos comicios entregarán mucha información que la ayudarán a definirse.

“No estoy pensando en Las Condes y Providencia, hay demasiadas incógnitas: cuánto pesa el PC, cuánto pesa el Frente Amplio, si se están desinflando o no; qué tipo de Constituyentes vamos a tener, ¿vamos a tener una Convención donde efectivamente se pueda dialogar? Ahí vamos a estar un poco más claros de cuál es el ánimo del país”, señaló.

Su partido, la UDI, debe inscribir para las primarias legales a su candidato o candidatos a más tardar el 4 de mayo y los nombres de la alcaldesa de Providencia y Joaquín Lavín tomas fuerza en el gremialismo, a tal punto que ambos podrían llegar a esta instancia.

“En ese momento, pesa mucho más la voluntad de los dos precandidatos que cualquier presión extra”, asegura argumentando que no cree que el consejo general de su partido vaya a proclamar a un solo candidato/a.

De bajarse de las primarias, la “ingeniería política” de que sus votos se traspasan directamente a Lavín, “no la convence”, ya que “se pueden ir a Briones, a Sichel, otros a Desbordes y otros a Joaquín”.

Aunque evitó hablar de sus contendores, pero al ser consultada sobre su postura sobre Sebastián Sichel, señaló que “no ha sido dura con él”, pero hay cosas que le “preocupan”.

“Lo hice también en el caso de Lavín(…). Tengo el derecho, y más bien la responsabilidad, de decir que una candidatura que viene gallada por empresarios no me parece”, aseveró.

Sus definiciones

La alcaldesa también se refirió a que considera que actualmente “el voto es mucho más sofisticado” que el eje de izquierda y derecha” ya que hay “una dimensión del cuidado del medio ambiente, otra de cuán liberal o conservador es una en materias no solo económicas y políticas”.

Sobre sus ventajas en comparación a los otros candidatos, dijo:

“Soy una persona que dialoga mucho, lo he demostrado. Tengo un perfil más nítido porque digo fuerte y claro lo que pienso, pero también quiero señalar que muchas veces me han dicho que soy una persona atípica de la derecha, porque soy bastante más liberal. Además, hay un elemento adicional. Que es ser mujer, eso va a pesar muchísimo”, asegura.

Además, la alcaldesa aseguró estar de acuerdo con el aborto en tres causales, la eutanasia en ciertas condiciones y, sobre las pensiones declaró que “soy partidaria de plebiscitar el 6% adicional de cotización a un fondo provisional común”.

“Estoy en la UDI, me siento cómoda, estoy contenta, quiero también a mucha gente de Evópoli y de RN. La verdad es que mi forma de pensar es mucho más de alianza que de un partido”, sentenció.

