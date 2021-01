Una nueva alerta de terremoto llega al Monumental. Aunque está sí es de verdad. Esto porque vecinos de la comuna de Las Condes reclamaron contra Iván Morales por realizar constantes fiestas en plena pandemia. Incluso lanzó fuegos artificiales poniendo en riesgo la vida de todos los que se encontraban en su edificio.

Según constató Meganoticias , los propios vecinos del delantero presentaron una querella con violar el artículo 318 del código penal. El tema judicial ya está en el cuarto juzgado de Santiago.

Denuncia sobre jugador de Colo Colo

«No entiendo como puede rendir si todas las noches tiene carrete. El tránsito de personas es constante. No deja dormir a la gente. Para el 31 de diciembre tiró fuegos artificiales. Este edificio era tranquilo. Ahora solo queremos que se vaya», reclamó una de las habitantes del edificio. «Él es agresivo cuando está con trago», recalcó otro vecino del sector.

El tema que generó molestia no fue tan solo por los carretes. Además reclamaron que no ha respetado ninguna medida sanitaria, superando el límite de personas dentro de su departamento. Según el noticiario, el jugador y desde Colo Colo decidieron no referirse al tema.

📺 #MeganoticiasPrime | Graves denuncias contra jugador de @ColoColo Ivan Morales: vecinos denuncian constantes fiestas y borracheras. 📡 Señal en vivo » https://t.co/6Gu7yzGMH7 pic.twitter.com/Su0zaCjL6P — Meganoticias (@meganoticiascl) January 25, 2021

