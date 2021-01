“Hay gente que sigue realizando fiestas clandestinas”. Con esta frase, y en un tono visiblemente molesto, el ministro de Salud, Enrique Paris, comenzó su intervención durante el balance de la situación del coronavirus en el país transmitido este jueves.

”Hay gente que sigue participando en carretes sin ninguna protección, sin ninguna mascarilla, con una cantidad de personas por metro cuadrado enormemente alta y obviamente sin ningún distanciamiento social”, continuó la autoridad, sin precisar a qué evento se refería en particular.

Sus dichos fueron emitidos mientras en redes sociales circulaban una serie de videos, pantallazos y audios de Whatsapp en que distintas personas entregaban detalles de varias fiestas que se habrían realizado en domicilios particulares del balneario de Cachagua -entre Navidad y Año Nuevo- a las que habrían asistido menores de edad de distintos colegios del sector Oriente de Santiago.

En dichos audios se explicaba además que varios de los jóvenes habrían comenzado posteriormente con síntomas de coronavirus y que los pocos centros de salud de la zona se encontraban colpsados, sin capacidad de realizar más exámenes PCR, por lo que algunos de los asistentes a estos eventos habrían optado por retornar a la Región Metropolitana.

En ese contexto, Paris fue consultado por la prensa si con sus dichos estaba o no apuntando a las fiestas que se habrían desarrollado en Cachagua, a lo que el ministro contestó: “Yo me refería a carretes y fiestas clandestinas. Por el momento, no quiero nombrar a ninguna localidad. Nos hemos contactado con la autoridad sanitaria, la doctora Paula Daza llamó al alcalde de esa comuna, e independiente de la comuna si hay que hacer un sumario sanitario o una denuncia a la justicia se hará, y contando con estos medios de prueba (…)”.

El jefe de la cartera de Salud agregó que al tratarse de “fiestas privadas” se hacía “más difícil fiscalizar” a no ser que un tercero denunciara los hechos. “Llamamos a los vecinos, a la gente que quiera colaborar a hacer la denuncia, tanto a Carabineros, o al municipio o a la autoridad sanitaria”, expresó.

Antes de cerrar su intervención sobre ese tema, Paris sostuvo que “las imágenes que hemos visto, como yo dije, son un atentado a la salud pública de la población sobre todo si esas personas que son jóvenes después van a tomar contacto con personas mayores o personas enfermas que puedan producir una enfermedad grave que incluso puede llevarlos a la muerte”, concluyó el ministro.

Ministerio del Interior y Municipalidad de Zapallar anuncian acciones legales

Durante la jornada, el municipio de Zapallar emitió una declaración condenando los hechos y anunciando acciones legales contra quienes resulten responsables de la realización de estas fiestas “a fin de que sean sancionados conforme a lo establecido en la ley”.

“No dejaremos pasar la indolencia e irresponsabilidad, de un grupo de personas que atentan contra nuestra comunidad y sus propias familias, al realizar actividades ilícitas que atentan contra la salud pública”, se lee en el texto.

En tanto, el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, junto con manifestar su “indignación” también anunció acciones legales. “No solo quiero expresar la indignación que como región tenemos por este tipo de fiesta masivas que vulneran todos los principios básicos de solidaridad con el resto de la región y auto cuidado. Jóvenes irresponsables que sin autorización han realizado fiestas sin mascarilla, sin ningún medio de prevención, poniendo en riesgo no solo a su familia si no que a los habitantes de estas comunas y de toda la región”.

Por esta razón, informó que “he interpuesto una querella criminal por los delitos que correspondan, por de pronto la violación del artículo 318 del Código Penal, contra los participantes en estas fiestas, contra eventualmente sus padres por las responsabilidades que le puedan caber y contra los organizadores”.

Además, agregó que Carabineros ya proporcionó a la Intendencia elementos que permiten identificar a personas que participaron en las fiestas y a sus presuntos organizadores, y que la institución ya fue instruida para tomar declaraciones en la zona y efectuar las denuncias ante el Ministerio Público. “Vamos a dar con todos ellos, los vamos a sancionar”, sostuvo.

Más tarde, el ministro Jaime Bellolio también condenó los hechos, los que calificó como “totalmente inaceptables y un atentado a la salud pública”. “Lo vamos a fiscalizar con la mayor celeridad”, comentó.

