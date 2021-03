¿Recuerdas a Pepe Le Pew? Es la caricatura de un zorrillo francés, parte de los “Looney Tunes” de Warner Bros. En sus capítulos, el zorrillo solía perseguir a una pequeña gata, con una actitud un tanto obsesionada.

Ella, en la mayoría de los capítulos, trataba de escapar de manera desesperada de él. Pues bien, la actitud del personaje le valió una “cancelación popular”.

Un columnista de “The New York Times”, lo acusó de “promover la cultura de la violación en los niños en su programa de TV”.

Análisis del comportamiento

Charles M. Blow, editor del periódico estadounidense, analizó cómo la discriminación, el racismo y el sexismo fueron inculcados por caricaturas en el país norteamericano.

El profesional publicó un hilo en Twitter con escenas que fueron exhibidas en la televisión abierta de Estados Unidos y gran parte del planeta, protagonizadas por el mencionado personajes.

Al observar la obsesión de Le Pew, se ve cómo (y de manera constante), transgrede el espacio personal de la gata.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021