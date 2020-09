En nuestros cielos ocurren muchas más cosas de las que nos dicen. Como ya sabrás, desde 2017 hemos visto como se han publicado información y videos de encuentros con extraños objetos voladores, oficialmente denominados “fenómenos aéreos inexplicables”. Pero los pilotos militares no son los únicos en hablar públicamente de sus encuentros con ovnis. Después de que los pilotos comerciales también comenzaran a compartir sus increíbles experiencias, crearon el Centro Nacional de Informes de Aviación sobre Fenómenos Anómalos. La organización ofrece un lugar de información confidencial para pilotos, tripulaciones y controladores de tráfico aéreo que dudan en hacer públicos los informes OVNI.

No publican registros que revelen públicamente los nombres de los pilotos que informaron sobre los encuentros. El objetivo es hacer que los vuelos sean más seguros ya que los fenómenos aéreos cercanos inexplicables representan una amenaza potencial para los aviones comerciales y privados. En varios casos, los ovnis se acercan lo suficiente a un avión y producen algún tipo de efecto electromagnético en ciertos instrumentos de la cabina. Y ahora tenemos una nueva evidencia de unos de estos encuentros desde un avión comercial.

Otro OVNI cerca de un avión comercial

Un misterioso avistamiento OVNI ha provocado toda una revolución en las redes sociales. El incidente tuvo lugar poco después del despegue de un avión comercial en la ciudad estadounidense de Filadelfia, Pensilvania.

Una pasajera con un asiento junto a la ventana grabó el extraño objeto volador que pasó a gran velocidad en la distancia, lo que llevó a numerosas teorías en Internet, incluida la prueba de la presencia de vida extraterrestre inteligente en nuestro planeta. Tal como se puede apreciar en las imágenes, el misterioso platillo, en forma de cúpula, se mueve a una velocidad extrema a través del cielo, desplazándose horizontalmente.

Mariah Lyn, la mujer que grabó el video, explicó que el encuentro ocurrió poco después del despegue del avión sobre las 11:20 del 20 de agosto. En el video se puede escuchar a Lyn preguntando: “¿Qué es eso?”. Debido a que no encontró una explicación, la testigo decidió subir el video a YouTube. Pero lo que no se esperaba es la reacción de los internautas, quienes aseguraron que se trata de una prueba irrefutable de ovnis de origen extraterrestre.

“Para mí, este objeto parecía viajar bastante rápido”, explicó el popular canal de YouTube The Hidden Underbelly 2.0. “Parecía metálico y en forma de cúpula, casi como un platillo volante clásico». Esta cosa no parece un dron, ciertamente no parece un avión. Quiero decir que no hay alas, no hay nada”.

Además, añadió que el misterioso objeto parece moverse a gran velocidad debido a un sistema de propulsión de algún tipo. Varios teóricos de la conspiración afirmaron que el video era “real” y que no se había manipulado con ningún programa de edición. Sin embargo, esta no es la primera vez que el pasajero de un avión graba un extraño objeto en el cielo.

En junio de este año un impresionante video mostraba dos curiosos objetos oscuros flotando junto a un avión comercial. Pero a diferencia de otros encuentros, en este los ovnis parecían tener largos tentáculos e incluso parecía que se fusionaban en una anomalía aún más misteriosa. En este caso, expertos en la materia dijeron que las imágenes eran una clara evidencia de que los moluscos cefalópodos, pulpos y calamares, son de origen extraterrestre.

Pero parece ser que para los escépticos nada es suficiente, y vuelven a arremeter contra un video de ovnis. Según su opinión, el video grabado por la pasajera de un avión simplemente graba algún globo meteorológico o un dron militar a gran altura, e incluso consideran que podría ser algún insecto en la ventanilla del avión. Tampoco descartan que se un montaje. Pero como hemos comentado anteriormente, para los escépticos ninguna evidencia es suficientemente clara para considerarla de origen extraterrestre.

