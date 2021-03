Si tienes algún amigo al que le encante la tecnología o visitas asiduamente esta sección, ya habrás oído hablar de Telegram. Además, desde que WhatsApp actualizó sus términos y condiciones, con cambios en su política de privacidad que suponen la compartición de datos con Facebook (quién la adquirió en 2014) y que los usuarios han de aceptar para seguir usando el servicio, las alternativas como Telegram no hacen más que sumar usuarios.

En concreto, la aplicación celebraba el otro día el hito de haber superado los 500 millones de usuarios activos. Entre ellos, 25 millones se habrían registrado en las últimas 72 horas. Este servicio de mensajería instantánea, desarrollado por los hermanos Nikolai y Pavel Durov, tenía la intención de ofrecer una alternativa a WhatsApp con el plus de ofrecer mensajes privados.

Estas ventajas sobre la aplicación de Facebook no han hecho más que aumentar con el paso de los años. Además, Telegram ha ido marcando la ruta con nuevas funciones que WhatsApp ha ido copiando como los stickers, los gif, los mensajes que se autodestruyen y el cifrado de extremo a extremo.

Si sigues pensando en cambiar de aplicación de mensajería incluso tras el comunicado que publicó WhatsApp en redes sociales, en el que comienza abordando directamente el rumor más polémico que, desde hace ya tiempo, viene propagándose sobre esta aplicación: “WhatsApp no puede ver tus mensajes privados o escuchar tus llamadas, tampoco Facebook”, tenemos buenas noticias. No necesitas acostumbrarte a otra interfaz ni tienes que aprender a utilizar Telegram, ambas son muy parecidas en cuanto a funciones, diseño y forma de uso.

1. EDITAR MENSAJES

Cuántas veces te ha jugado una mala pasada el autocorrector en palabras como anual o vagando y te ha tocado dar explicaciones. Si el error es en un grupo de WhatsApp del trabajo o con el resto de padres del colegio, todo se complica. Es cierto que la aplicación permite borrar el mensaje, pero en su lugar dejará un “Eliminaste este mensaje”, chivato y delator, como Poe pero en estos tiempos modernos.

Telegram permite editar el mensaje enviado, también tiene un pequeño chivato, debajo pondrá “Editado” pero de forma mucho más discreta y ahorrando el tener que escribir cualquier tipo de explicación.

2. BORRAR CUANDO QUIERAS

Comentábamos antes lo molesto que es que WhatsApp indique que has borrado un mensaje, además sólo te permite borrarlo durante un período de tiempo, después se quedará en el chat para siempre. Sin embargo, Telegram te permite borrar mensajes en cualquier momento (lo hemos probado con mensajes del año 2016), dándote la opción de borrar para ti o para todos los miembros del chat (sea con otra persona o un grupo) y sin dejar rastro. Es decir, sin mostrar que borraste uno o varios mensajes. La aplicación permite borrar de igual modo archivos, fotografías, vídeos o mensajes de audio.

3. BORRAR CONVERSACIÓN

Telegram cuenta con una opción dentro de cada conversación llamada Vaciar chat. Una función que les hubiera venido genial a Pimpinela porque literalmente es un ‘Olvídame y pega la vuelta’. Por si le das en un arranque de mala leche, te da unos escasos 5 segundos para decidir si quieres olvidar para siempre que existió una conversación (o lo que sea) con esa persona o simplemente archivas el chat y pasas página.

4. CANALES

Telegram te permite crear un canal, cuyo funcionamiento es similar al de un blog. Puedes escribir y compartir contenido que las personas que se suscriban, podrán ver y compartir, aunque no escribir ni participar directamente, pero sí dejar comentarios en cada publicación que realices.

5. LÍMITE EN LOS GRUPOS

En WhastApp, un grupo puede tener hasta 256 participantes, en Telegram 200.000, una diferencia abismal, que si es un grupo familiar, con 200 sobra pero si son temáticos, de iniciativas vecinales, de antiguos alumnos de una Universidad o cosas multitudinarias similares, 200.000 se ajusta bastante más. Además, en el caso de los canales, Telegram permite un número limitado de suscriptores

6. CHATS SECRETOS

Como si fueras un agente doble de la CIA y la KGB, Telegram te permite la opción de crear chats secretos con funciones añadidas tan interesantes como mensajes que se autodestruyen en segundos, evitar que se hagan capturas de pantalla (o avisar de que se han hecho), impedir el reenvío de mensajes y todo con un cifrado de extremo a extremo.

7. NO DEPENDE DE LA SIM

Telegram no depende del teléfono móvil. Bien es cierto que a la hora de crear una cuenta, pide un número de teléfono, pero después puedes utilizar Telegram en distintos dispositivos y en el mismo smartphone sin depender de la SIM. Además, gracias a esta flexibilidad, te permite crear un apodo con el que podrán agregarte a contactos sin conocer tu número de teléfono.

8. GRUPOS POR GEOLOCALIZACIÓN

Como si fuera Tinder, Telegram permite encontrar usuarios y grupos públicos cercanos a ti. No para ligar (aunque cada uno decide que hace con las herramientas), sino para encontrar grupos de propuestas vecinales, voluntariado en el barrio y demás iniciativas cooperativas. Eso sí, por defecto, las cuentas no vienen visibles a otros usuarios por geolocalización a no ser que se modifique manualmente.

9. CONTROLA LOS REENVÍOS

Telegram te permite controlar qué personas pueden reenviar tus mensajes ¿Por qué? Cuando reenvías un mensaje de un usuario a otro, esta aplicación indica el autor del mensaje con un enlace a su contacto o cuenta. Una función que es posible anular, convirtiendo los reenvíos en anónimos en cuanto a su autoría.

10. COMPETENCIA A DISCORD

Haciendo competencia a aplicaciones como Discord, Telegram implementó los chats de voz. No se trata de enviar audios a un chat, esta función va más allá. Los chats de voz funcionan como una reunión telemática (sin vídeo), permitiendo que varias personas interactúen hablando, además con muy buena calidad de sonido.

11. VELOCIDAD AUDIOS

Vivimos en un mundo con prisas, está claro. Recientemente, Netflix añadía la opción de reproducir las series y las películas a más velocidad. Sorprendentemente hay muchos usuarios que demandaban esta opción, una tendencia que consiste en condensar el podcast o la serie en menos tiempo para dedicarle el resto a cualquier otra cosa.

Telegram tiene la misma opción para cuando reproducimos un audio. Es ideal para ese amigo podcaster que convierte nuestras conversaciones en un diario de abordo, aunque eso sí, la voz pasa de parecer humana a recordar aquellas aberraciones musicales de ‘Los pitufos maquineros’. Un sacrificio necesario en pos del tiempo.

