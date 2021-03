Un nuevo ataque al monumento al general Manuel Baquedano se registró la tarde del viernes en Plaza Italia. Esta vez, un grupo de sujetos incendió neumáticos y prendió fuego a la estatua, lo que dejó -junto al incendio a un bus del en Pedro Aguirre Cerda- un saldo de 63 detenidos.

Este evento es uno de los más violentos que se ha registrado en el sector en lo que va de 2021, sin embargo es parte de la serie de ataques contra la estatua, los que se vienen desarrollando desde el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Y es que el monumento se ha convertido en el epicentro de una disputa simbólica por quienes protestan, situación que se ha visto exacerbada por la ubicación en la que se encuentra: La Plaza Baquedano es también el punto de reunión de los manifestantes, y por lo mismo, es que el Ejército de Chile ha promovido en varias ocasiones que la estatua sea trasladada hasta el Edificio Ejército Bicentenario, para estar bajo su resguardo.

“En reiteradas ocasiones el Ejército ha puesto en alerta acerca de la necesidad de retirar y trasladar el monumento para evitar su vandalismo. Hoy es urgente someterlo a reparaciones y restaurarlo adecuadamente, de manera que recupere la dignidad que merece una figura tan relevante en la historia nacional”, indicó en la noche del viernes la institución castrense a través de un comunicado.

Pero el incendio no ha sido el único evento contra la estatua. El 31 de diciembre de 2019, a un mes y medio de la noche del estallido, un grupo de sujetos utilizó cuerdas y herramientas para intentar derribarla, aunque sin éxito. Ya para ese entonces, los rayados con distintas consignas de las demandas sociales, como “No + AFP”, eran una constante.

Poco tiempo pasó para que comenzaran las solicitudes ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para trasladar la estatua, situación que fue descartada por el organismo, optando por “reforzar” la escultura.

Otro hito vinculado a la estatua ocurrió casi un año más tarde, en la previa al primer aniversario del estallido social. El viernes 16 de octubre, otro grupo pintó de rojo el monumento, junto con instalar a sus pies una corona de flores que decía: “Por los caídos”. Sin embargo, durante la madrugada del sábado, la escultura fue completamente restaurada por la intendencia, pero a medida que avanzó el día, volvió a acumular consignas y rayados.

El Ejército condenó el hecho, tildándolo de “vandalismo” y reabriendo el debate por el traslado. Ante ello, el CMN respondió: “Ahora, con la nueva petición, se va a evaluar en su mérito si corresponde o no un cambio”, y tras su sesión plenaria, resolvieron que no se movería.

“Luego de tomar conocimiento de los resultados del monitoreo reciente de la escultura, relieves y su base, que no dan cuenta de nuevos daños de tipo estructural, el Consejo acordó por mayoría de sus miembros ratificar el acuerdo que adoptó en su sesión del 8 de enero de 2020, en el sentido de mantener el monumento en su actual emplazamiento, y continuar el monitoreo permanente del conjunto escultórico”, indicaron el 28 de octubre del año pasado.

El Gobierno, en tanto, a través del ministro vocero Jaime Bellolio, planteó en esa oportunidad que “es una disputa que está abierta, a nosotros nos parece que vale la pena estudiar qué se hace”.

Sin embargo, agregó que “por el momento lo que nosotros vamos a hacer es por supuesto custodiar, pero no solo la estatua del general Baquedano, si no que nosotros custodiamos es el orden público y la paz de los ciudadanos, entonces cuando se vandaliza la estatua no se hace de la nada, no es que vaya pasando un grupo de cabros y de repente le echan un spray, no. Es con el intento luego de vandalizar, es con el intento luego de querer provocar violencia, eso es lo que no es aceptable”, dijo.

Así, bajo permanente custodia policial, la estatua había permanecido el último tiempo, no obstante el viernes volvió a ser foco de un ataque, lo que obligó a que el personal del CMN se trasladara ayer la zona donde está emplazado para evaluar los daños.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llamó a condenar “transversalmente” el nuevo hecho, y ante la petición del Ejército, respondió que “trasladar el monumento es algo que se puede evaluar, discutir, pero en lo personal creo que tenemos que mantener nuestros símbolos, dar la pelea porque los símbolos importantes para la historia de Chile se mantengan”.

La estatua llegó a Plaza Italia en 1929, cuando se cumplieron 50 años de la Guerra del Pacífico, y al momento de inaugurar el monumento, dicha plaza paso a adquirir el nombre de Baquedano, quien fue un general del Ejército de Chile que destacó por el triunfo obtenido en diferentes batallas de la Guerra del Pacífico montado en su caballo “Diamante”.

/psg