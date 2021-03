Nuevamente Hugo Gutiérrez no apareció.

Para hoy estaba contemplada la audiencia virtual en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tras la querella presentada por 33 oficiales retirados de la Armada por el delito de injurias graves. Esto, luego de que el exdiputado PC señalara que dicha institución era una “asociación terrorista”.

Pero el exparlamentario no llegó debido a que no pudo ser notificado. “No ha sido posible su notificación, razón por la cual, sin perjuicio de que él tiene conocimiento toda vez de que se ha pronunciado públicamente en medios de comunicación respecto al mismo, no ha sido formalizado formalmente, no ha sido habido”, dijo el abogado de la Armada, Eduardo Riquelme.

Es por ello que el abogado querellante solicitó fijar una nueva fecha: el 20 de abril, lo que fue aceptado por el magistrado Rodrigo González-Fuentes. Este caso, al ser por el delitos de injurias, no tiene intervención del Ministerio Público.

De hecho, Gutiérrez, hoy concentrado en su campaña para convertirse en Constituyente, había señalado que no asistiría: “Mientras no me notifiquen una resolución judicial, no estoy obligado a presentarme ante ningún tribunal de la República”.

Una situación similar ocurrió la semana pasada en el Tribunal de Garantía Iquique, donde se registra una investigación paralela en su contra.

El pasado miércoles debía ser formalizado por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública, luego de un episodio que se registró el pasado 8 de agosto de 2020 en el marco de una fiscalización sanitaria realizada al entonces parlamentario en la ciudad de Iquique. Pero no pudo concretarse, debido a que no pudiera ser “ubicado”.

Según señaló ese día el fiscal Eduardo Ríos, se estudiaba presentar una orden de detención contra el exparlamentario.

