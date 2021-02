Tenía miedo, claro, por todo lo que sale en redes sociales. Eso que nos íbamos a convertir en marcianos, que hombres se iban a convertir a mujer”, aseguró durante la entrevista, pero luego aclaró que “mi hijo me convenció” de vacunarse.

La señora, que estaba realizando su vacunación en Maipú, aseguró que no sintió nada al momento de recibir la primera dosis y que “no fue dolorosa, pero muy poquito, un pinchazo apenas y no he tenido ninguna reacción”.

El momento fue captado en las mismas redes sociales, donde si bien mucha gente se lo tomó con humor, otras personas valoraron que superara esos miedos, recordando que muchos usuarios de internet no necesariamente son capaces de distinguir una noticia falsa de una real o si es una broma.

