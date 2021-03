A pesar de sus nuevas condiciones de uso, WhatsApp está reconocida por la mayoría de expertos en ciberseguridad como una herramienta complatamente seguro. Según el portal especializado WABetaInfo, la aplicación de mensajería propiedad de Facebook está trabajando para que, en el futuro próximo, las copias de seguridad de los chats que el usuario guarda en la nube cuenten con una nueva función de protección y cifrado mediante contraseña. También ha compartido unas imágenes en las que se muestra cómo se podrá utilizar cuando esté disponible para dispositivos iOS y Android.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it's not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021