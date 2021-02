El precio del cobre intenta recuperarse luego de un periodo de bajas contantes tras haber tocado hace unas semanas máximos de casi ocho años en la Bolsa de Metales de Londres.

Ayer, sin ir más lejos, el precio del commodity se instaló en su nivel más bajo de este naciente 2021.

Pero hoy se toma un gran respiro ya que la libra experimentó un salto de 0,99%, hasta los US$ 3,55 (US$ 7.832, 50 la tonelada). Con este resultado, el precio promedio del cobre llega a US$ 3,606, muy por encima aún del US$ 3,30 que estimó Cochilco para el balance del ejercicio.

A pesar de esta alza, el peso chileno experimenta una leve caída frente al dólar.

De acuerdo a la agencia Reuters, el precio del cobre mejoraba debido a que algunos inversionistas bajistas cancelaron sus posiciones en parte debido a la menor preocupación por una liquidez más ajustada en China.

La semana pasada, China se abstuvo de hacer sus habituales inyecciones de liquidez, pero un miembro del banco central dijo en un artículo visto el miércoles que la liquidez seguirá siendo amplia.

