Dos astrónomos del Instituto de Astrofísica de París encontraron una concentración de pequeños agujeros negros en el corazón del cúmulo globular NGC 6397. El hallazgo fue inesperado, puesto que creían que lo que encontrarían sería un agujero de masa intermedia, según un comunicado de la página web del telescopio espacial Hubble de la NASA.

La mayoría de los agujeros negros conocido se dividen en dos grupos de tamaño: los pequeños, con masas estelares, equivalentes a unos pocos soles, y los agujeros negros supermasivos, que tienen millones o incluso miles de millones de masas solares.

Puesto que eso deja una brecha bastante grande en el medio, la comunidad internacional de astrónomos estima que deben existir agujeros negros de masa intermedia, con masas equivalentes a entre unos pocos centenares y varios miles de soles.

1/ Don’t forget! Later today we have a Q&A about #BlackHoles with the researchers that discovered a concentration of small black holes at the heart of globular cluster NGC 6397. Send questions with #HeyHubble. https://t.co/r7NFQZsluk

— HUBBLE (@HUBBLE_space) February 12, 2021